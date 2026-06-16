Війна в Україні довела росіян до страшної істерики: оприлюднено несподіванф факти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в оточенні російського правителя Володимира Путіна є значна кількість людей, які стимулюють продовження та ескалацію війни проти України. Водночас, за його словами, у самому російському суспільстві зростає розуміння того, що ця війна не приносить очікуваних результатів і перемоги не буде. Про це глава держави сказав під час конференції Reuters Next, підкресливши зміну суспільних настроїв у Росії.

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"Зараз 60% суспільства Росії хочуть зупинити цю війну. І саме тому нам потрібно чинити більший тиск на Путіна", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що посилення міжнародного тиску може стати ключовим фактором, який змусить Кремль переглянути свою позицію. Окремо президент підкреслив важливість дипломатичних зусиль і запропонував ідею прямих переговорів між Україною та Росією до настання зими, щоб спробувати знайти шлях до завершення бойових дій.

За його словами, Україна не зацікавлена повторювати досвід попередньої складної зими, яка стала серйозним випробуванням для країни. Водночас, як зазначив Зеленський, Росія також має усвідомлювати можливі наслідки затягування конфлікту.

"Для нас це була жахлива зима. І ви маєте зрозуміти, що ми не хочемо переживати таку саму зиму. Але й Росія має знати, що у нас була жахлива зима, і у них теж така буде. Тож, моя пропозиція — діалог", — заявив президент.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська нафтопереробна галузь поступово відчуває зростаючий тиск через системні ураження ключових виробничих об’єктів. Попри те, що інфраструктура має значний запас міцності, закладений ще за радянських часів, накопичувальний ефект пошкоджень уже формує ризики для майбутньої паливної кризи в РФ. Про це в інтерв’ю "Главреду" заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.