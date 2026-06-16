Война в Украине довела россиян до страшной истерики: обнародованы неожиданные факты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в окружении российского правителя Владимира Путина есть большое количество людей, стимулирующих продолжение и эскалацию войны против Украины. В то же время, по его словам, в самом российском обществе растет понимание того, что эта война не дает ожидаемых результатов и победы не будет. Об этом глава государства сказал на конференции Reuters Next, подчеркнув смену общественных настроений в России.

Фото: из открытых источников

"Сейчас 60% общества России хотят остановить эту войну. И именно поэтому нам нужно оказывать большее давление на Путина", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что усиление международного давления может стать ключевым фактором, который заставит Кремль пересмотреть свою позицию. Отдельно президент подчеркнул важность дипломатических усилий и предложил идею прямых переговоров между Украиной и Россией до наступления зимы, чтобы попытаться найти путь к завершению боевых действий.

По его словам, Украина не заинтересована в повторении опыта предыдущей сложной зимы, которая стала серьезным испытанием для страны. В то же время, как отметил Зеленский, Россия также должна осознавать возможные последствия затягивания конфликта.

"Для нас это была ужасная зима. И вы должны понять, что мы не хотим переживать такую же зиму. Но и Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и у них тоже такое будет. Так что мое предложение — диалог", — заявил президент.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская нефтеперерабатывающая отрасль постепенно ощущает растущее давление из-за системных поражений ключевых производственных объектов. Несмотря на то, что у инфраструктуры значительный запас прочности, заложенный еще в советское время, накопительный эффект повреждений уже формирует риски для будущего топливного кризиса в РФ. Об этом в интервью "Главреду" заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.