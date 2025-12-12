Війна буде тривати довго: озвучено вкрай парадоксальний момент для України

Ймовірність того, що нинішні перемовини швидко приведуть до завершення війни, є мінімальною, тому українцям варто внутрішньо підготуватися до зовсім іншого, тривалішого розвитку подій. Про це в розмові з 24 Каналом розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та політичний аналітик Валерій Пекар. Він підкреслив, що у стратегічному мисленні нерідко діють парадоксальні принципи. Один із найвідоміших — якщо прагнеш миру, необхідно бути готовим до війни. Подібних закономірностей, які на перший погляд суперечать логіці, існує чимало.

Пекар наголошує: українському суспільству важливо налаштуватися на можливість затяжної війни. Саме така внутрішня готовність може пришвидшити настання миру, адже вона сприяє ухваленню виважених та стратегічно правильних рішень. Якщо ж надіятися лише на швидке завершення бойових дій, то висока ймовірність, що країна обиратиме хибні кроки, через що конфлікт затягнеться на роки. Натомість підготовка до довгого протистояння часто створює умови для його скорішого завершення.

У практичному вимірі, зазначив експерт, кожен українець має знайти свій спосіб підтримати сили оборони. Хтось здатен долучитися до війська, хтось допомагає регулярними донатами, інші — здають кров або виконують іншу корисну роботу, що наближає перемогу.

Щодо психологічної стійкості Пекар радить простий універсальний підхід: варто знайти людей, яким зараз тяжче, й підтримати їх. Окрім того, важливо триматися свого кола — друзів, родини, побратимів — адже взаємна підтримка робить усіх сильнішими і допомагає вистояти в найважчі моменти.

Як вже писали "Коментарі", старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, нещодавно заявив, що його батько нібито міг би припинити підтримку України та зупинити постачання зброї. Проте, як зазначає політтехнолог Тарас Загородній, хоча така можливість теоретично існує, на практиці чинний президент навряд чи наважиться на подібний крок через серйозні наслідки для власного іміджу та політичної репутації.