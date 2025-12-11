Вихід з мирних перемовин стане остаточним фіаско Трампа: названо вкрай показову причину

Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, нещодавно заявив, що його батько нібито міг би припинити підтримку України та зупинити постачання зброї. Проте, як зазначає політтехнолог Тарас Загородній, хоча така можливість теоретично існує, на практиці чинний президент навряд чи наважиться на подібний крок через серйозні наслідки для власного іміджу та політичної репутації.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Загородній підкреслює, що американське суспільство, яке свого часу обрало Трампа на президентську посаду, навряд чи пробачить йому такий крок. Для виборців відмова від підтримки України стане не лише ударом по авторитету лідера, але й сприйматиметься як його особиста поразка. Навіть якби Трамп прагнув вийти з мирних переговорів, він не мав би змоги зробити це без значних репутаційних втрат, адже сам активно обіцяв громадянам домогтися завершення війни та миру в регіоні.

Крім того, результати мирних перемовин і успіхи України мають прямий вплив на майбутні вибори до Конгресу США. Питання української підтримки сьогодні виступає тим фактором, який об’єднує як республіканців, так і демократів. Загальнонаціональні опитування показують, що більшість американців продовжують підтримувати військову допомогу Києву, що робить будь-яку заяву про вихід із переговорів особисто невигідною для Трампа.

На думку Загороднього, відмова США від надання допомоги Україні, зокрема розвідувальних даних, стала б не лише політичним промахом, а й своєрідною маніпуляцією на користь Росії. Водночас Україна вже мала справу з подібними викликами, тож її військове керівництво змогло налагодити альтернативні канали співпраці з іншими країнами для отримання необхідної інформації та підтримки.

