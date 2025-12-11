logo

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Выход из мирных переговоров станет окончательным фиаско Трампа: названа крайне показательная причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Выход из мирных переговоров станет окончательным фиаско Трампа: названа крайне показательная причина

Даже если бы Трамп намеревался покинуть мирные переговоры, это привело бы к серьезным репутационным потерям

11 декабря 2025, 14:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, недавно заявил, что его отец якобы мог бы прекратить поддержку Украины и остановить поставки оружия. Однако, как отмечает политтехнолог Тарас Загородний, хотя такая возможность теоретически существует, на практике действующий президент вряд ли решится на подобный шаг из-за серьезных последствий собственного имиджа и политической репутации.

Выход из мирных переговоров станет окончательным фиаско Трампа: названа крайне показательная причина

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Загородний подчеркивает, что американское общество, в свое время избравшее Трампа на президентский пост, вряд ли простит ему такой шаг. Для избирателей отказ от поддержки Украины станет не только ударом по авторитету лидера, но будет восприниматься как его личное поражение. Даже если бы Трамп стремился выйти из мирных переговоров, он не мог сделать это без значительных репутационных потерь, ведь сам активно обещал гражданам добиться завершения войны и мира в регионе.

Кроме того, результаты мирных переговоров и успехи Украины оказывают прямое влияние на предстоящие выборы в Конгресс США. Вопрос украинской поддержки сегодня выступает тем фактором, объединяющим как республиканцев, так и демократов. Общенациональные опросы показывают, что большинство американцев продолжают поддерживать военную помощь Киеву, что делает любое заявление о выходе из переговоров лично невыгодным для Трампа.

По мнению Загороднего, отказ США от оказания помощи Украине, в частности, разведывательных данных, стал бы не только политическим промахом, но и своеобразной манипуляцией в пользу России. В то же время, Украина уже имела дело с подобными вызовами, поэтому ее военное руководство смогло наладить альтернативные каналы сотрудничества с другими странами для получения необходимой информации и поддержки.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на умиротворяющие заявления со стороны европейских политиков, украинские военные эксперты оценивают ситуацию более осторожно. Военный аналитик Олег Жданов подчеркивает, что надеяться на скорое завершение войны пока нет оснований. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Новости

Все новости