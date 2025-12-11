Выход из мирных переговоров станет окончательным фиаско Трампа: названа крайне показательная причина

Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, недавно заявил, что его отец якобы мог бы прекратить поддержку Украины и остановить поставки оружия. Однако, как отмечает политтехнолог Тарас Загородний, хотя такая возможность теоретически существует, на практике действующий президент вряд ли решится на подобный шаг из-за серьезных последствий собственного имиджа и политической репутации.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Загородний подчеркивает, что американское общество, в свое время избравшее Трампа на президентский пост, вряд ли простит ему такой шаг. Для избирателей отказ от поддержки Украины станет не только ударом по авторитету лидера, но будет восприниматься как его личное поражение. Даже если бы Трамп стремился выйти из мирных переговоров, он не мог сделать это без значительных репутационных потерь, ведь сам активно обещал гражданам добиться завершения войны и мира в регионе.

Кроме того, результаты мирных переговоров и успехи Украины оказывают прямое влияние на предстоящие выборы в Конгресс США. Вопрос украинской поддержки сегодня выступает тем фактором, объединяющим как республиканцев, так и демократов. Общенациональные опросы показывают, что большинство американцев продолжают поддерживать военную помощь Киеву, что делает любое заявление о выходе из переговоров лично невыгодным для Трампа.

По мнению Загороднего, отказ США от оказания помощи Украине, в частности, разведывательных данных, стал бы не только политическим промахом, но и своеобразной манипуляцией в пользу России. В то же время, Украина уже имела дело с подобными вызовами, поэтому ее военное руководство смогло наладить альтернативные каналы сотрудничества с другими странами для получения необходимой информации и поддержки.

