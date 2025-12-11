Мир в Україні після Нового року: експерт приголомшив жорстким сценарієм

Попри заспокійливі заяви з боку європейських політиків, українські військові експерти оцінюють ситуацію більш обережно. Військовий аналітик Олег Жданов підкреслює, що сподіватися на швидке завершення війни наразі підстав немає. Про це він розповів у коментарі для ТСН.ua.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

На думку Жданова, найближчим часом не варто чекати радикальних зрушень ані на лінії фронту, ані в дипломатичних перемовинах.

"Ми продовжуємо воювати у тому ж темпі. Необхідно й далі працювати над отриманням допомоги у всіх форматах — фінансовому, економічному, політичному та насамперед військовому", — зазначає експерт.

Він наголошує, що послідовна та значна підтримка партнерів — ключ до зміцнення української оборони та подальшого тиску на Росію.

За словами Жданова, у заявах президента Фінляндії Александера Стубба щодо "мирної угоди з 20 пунктів" є невідповідності. Експерт звертає увагу, що Путін і Трамп говорять про документ із 28 пунктів, тож узгоджених позицій між сторонами поки що не видно.

Попри відсутність перспектив швидкого миру, Жданов зазначає, що російська армія поступово виснажується — це вже проявляється на полі бою. Він припускає, що у найближчому оточенні Путіна є люди, які розуміють критичність ситуації, але сам російський лідер навряд чи погодиться на 20-пунктний план.

"Для Путіна це виглядатиме як поразка. Йому потрібна пауза, щоб відновити ресурси й укомплектувати армію технікою та особовим складом. Без цього вони почнуть втрачати позиції — і це вже відчувається на фронті", — пояснює Жданов.

Однак навіть короткочасна пауза в боях потребує політичних поступок, на які Кремль, за словами експерта, не піде.

"Для нього будь-які компроміси — це удар по репутації та загроза його політичному майбутньому. Тому Москва наполягає на повному прийнятті її умов", — зазначив Жданов.

Як вже писали"Коментарі", президент США Дональд Трамп знову озвучив тезу, що саме Україна нібито "гальмує" реалізацію мирного плану та повинна прийняти запропоновані Вашингтоном умови завершення війни. Водночас дипломат Роман Бессмертний переконаний: такі заяви свідчать не про силу "плану Трампа", а про те, що він фактично наближається до провалу. Про це він розповів в інтерв’ю OBOZ.UA.