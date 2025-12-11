Мир в Украине после Нового года: эксперт ошеломил жестким сценарием

Несмотря на умиротворяющие заявления со стороны европейских политиков, украинские военные эксперты оценивают ситуацию более осторожно. Военный аналитик Олег Жданов подчеркивает, что надеяться на скорое завершение войны пока нет оснований. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По мнению Жданова, в ближайшее время не следует ждать радикальных сдвигов ни на линии фронта, ни в дипломатических переговорах.

"Мы продолжаем воевать в том же темпе. Необходимо и дальше работать над получением помощи во всех форматах — финансовом, экономическом, политическом и, прежде всего, военном", — отмечает эксперт.

Он отмечает, что последовательная и значительная поддержка партнеров – ключ к укреплению украинской обороны и дальнейшему давлению на Россию.

По словам Жданова, в заявлениях президента Финляндии Александера Стубба по "мирному соглашению по 20 пунктам" есть несоответствия. Эксперт обращает внимание, что Путин и Трамп говорят о документе из 28 пунктов, поэтому согласованных позиций между сторонами пока не видно.

Несмотря на отсутствие перспектив быстрого мира, Жданов отмечает, что российская армия постепенно истощается, это уже проявляется на поле боя. Он предполагает, что в ближайшем окружении Путина есть люди, понимающие критичность ситуации, но сам российский лидер вряд ли согласится на 20-пунктный план.

"Для Путина это будет выглядеть как поражение. Ему нужна пауза, чтобы восстановить ресурсы и укомплектовать армию техникой и личным составом. Без этого они начнут терять позиции – и это уже ощущается на фронте", – объясняет Жданов.

Однако даже кратковременная пауза в боях нуждается в политических уступках, на которые Кремль, по словам эксперта, не пойдет.

"Для него какие-либо компромиссы — это удар по репутации и угроза его политическому будущему. Поэтому Москва настаивает на полном принятии ее условий", – отметил Жданов.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп снова озвучил тезис, что именно Украина якобы "тормозит" реализацию мирного плана и должна принять предложенные Вашингтоном условия завершения войны. В то же время, дипломат Роман Бессмертный убежден: такие заявления свидетельствуют не о силе "плана Трампа", а о том, что он фактически приближается к провалу. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.