logo

BTC/USD

89980

ETH/USD

3182.59

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мир в Украине после Нового года: эксперт ошеломил жестким сценарием
commentss НОВОСТИ Все новости

Мир в Украине после Нового года: эксперт ошеломил жестким сценарием

Эксперт объяснил, возможны ли в ближайшее время существенные изменения на фронте или прогресс в переговорах

11 декабря 2025, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Несмотря на умиротворяющие заявления со стороны европейских политиков, украинские военные эксперты оценивают ситуацию более осторожно. Военный аналитик Олег Жданов подчеркивает, что надеяться на скорое завершение войны пока нет оснований. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

Мир в Украине после Нового года: эксперт ошеломил жестким сценарием

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По мнению Жданова, в ближайшее время не следует ждать радикальных сдвигов ни на линии фронта, ни в дипломатических переговорах.

"Мы продолжаем воевать в том же темпе. Необходимо и дальше работать над получением помощи во всех форматах — финансовом, экономическом, политическом и, прежде всего, военном", — отмечает эксперт.

Он отмечает, что последовательная и значительная поддержка партнеров – ключ к укреплению украинской обороны и дальнейшему давлению на Россию.

По словам Жданова, в заявлениях президента Финляндии Александера Стубба по "мирному соглашению по 20 пунктам" есть несоответствия. Эксперт обращает внимание, что Путин и Трамп говорят о документе из 28 пунктов, поэтому согласованных позиций между сторонами пока не видно.

Несмотря на отсутствие перспектив быстрого мира, Жданов отмечает, что российская армия постепенно истощается, это уже проявляется на поле боя. Он предполагает, что в ближайшем окружении Путина есть люди, понимающие критичность ситуации, но сам российский лидер вряд ли согласится на 20-пунктный план.

"Для Путина это будет выглядеть как поражение. Ему нужна пауза, чтобы восстановить ресурсы и укомплектовать армию техникой и личным составом. Без этого они начнут терять позиции – и это уже ощущается на фронте", – объясняет Жданов.

Однако даже кратковременная пауза в боях нуждается в политических уступках, на которые Кремль, по словам эксперта, не пойдет.  

"Для него какие-либо компромиссы — это удар по репутации и угроза его политическому будущему. Поэтому Москва настаивает на полном принятии ее условий", – отметил Жданов. 

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп снова озвучил тезис, что именно Украина якобы "тормозит" реализацию мирного плана и должна принять предложенные Вашингтоном условия завершения войны. В то же время, дипломат Роман Бессмертный убежден: такие заявления свидетельствуют не о силе "плана Трампа", а о том, что он фактически приближается к провалу. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости