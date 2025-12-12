Война продлится долго: озвучен крайне парадоксальный момент для Украины

Вероятность того, что нынешние переговоры быстро приведут к завершению войны, минимальна, поэтому украинцам следует внутренне подготовиться к совсем другому, более длительному развитию событий. Об этом в разговоре с 24 каналом рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и политический аналитик Валерий Пекарь. Он подчеркнул, что в стратегическом мышлении нередко действуют парадоксальные принципы. Один из самых известных — если хочешь мир, необходимо быть готовым к войне. Подобных закономерностей, противоречащих на первый взгляд логике, существует немало.

Фото: из открытых источников

Пекарь подчеркивает: украинскому обществу важно настроиться на возможность затяжной войны. Именно такая внутренняя готовность может ускорить пришествие мира, ведь она способствует принятию взвешенных и стратегически правильных решений. Если же надеяться только на скорейшее завершение боевых действий, то высока вероятность, что страна будет выбирать ложные шаги, из-за чего конфликт затянется на годы. Однако подготовка к долгому противостоянию часто создает условия для его скорейшего завершения.

В практическом измерении, отметил эксперт, каждый украинский должен найти свой способ поддержать силы обороны. Кто способен присоединиться к войску, кто помогает регулярными донатами, другие — сдают кровь или выполняют другую полезную работу, приближающую победу.

Что касается психологической устойчивости, то Пекар советует простой универсальный подход: стоит найти людей, которым сейчас тяжелее, и поддержать их. Кроме того, важно держаться своего круга – друзей, семьи, собратьев – ведь взаимная поддержка делает всех сильнее и помогает выстоять в самые трудные моменты.

Как уже писали "Комментарии", старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, недавно заявил, что его отец якобы мог бы прекратить поддержку Украины и остановить поставки оружия. Однако, как отмечает политтехнолог Тарас Загородний, хотя такая возможность теоретически существует, на практике действующий президент вряд ли решится на подобный шаг из-за серьезных последствий собственного имиджа и политической репутации.