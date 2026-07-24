Війна буде ще жорсткішою: у Путіна нахабно звернулися до Трампа щодо України

Росія розраховує отримати від Сполучених Штатів нові пропозиції щодо можливого врегулювання війни проти України, однак не збирається відмовлятися від продовження бойових дій. Про це 24 липня заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну.

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Під час виступу представник Кремля вкотре використав пропагандистське визначення війни як "спеціальної військової операції" та дав зрозуміти, що Москва не планує змінювати свій курс. За його словами, російська влада готова й надалі досягати поставлених цілей військовими методами, якщо не з'являться умови, які Кремль вважатиме прийнятними для дипломатичного врегулювання.

"Ми продовжуємо нашу "спеціальну військову операцію", тобто продовжуємо досягати наших цілей військовими засобами. Так, це небажаний шлях, але за відсутності мирних перспектив ми будемо йти до кінця, до повної перемоги. А чекати на нові пропозиції будемо", — заявив Пєсков.

Водночас він стверджував, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито шукає компромісні варіанти завершення війни. Однак представник Кремля знову озвучив російські пропагандистські тези, звинувативши Україну у відмові від запропонованого варіанта мирного врегулювання та заявивши, що європейські союзники нібито схиляють Київ до продовження бойових дій.

За словами Пєскова, американській стороні начебто не вдалося переконати українське керівництво погодитися на відповідні умови.

"Американці не змогли вмовити українців, тому що вони не змогли переламати українців, підбурюваних європейцями", — сказав речник Кремля, повторивши один із ключових пропагандистських наративів Москви.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час чергової денної атаки Росія застосувала по Україні одразу кілька типів ракет. Окупанти випустили швидкісну балістичну ракету з північного напрямку, а також атакували південні області протикорабельними ракетами "Онікс". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.