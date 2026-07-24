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Война будет еще жестче: у Путина нагло обратились к Трампу касаемо Украины

Спикер Кремля заявил, что Москва готова рассматривать новые дипломатические предложения, если они будут отвечать ее интересам.

24 июля 2026, 16:20
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Клименко Елена

Россия рассчитывает получить от Соединенных Штатов новые предложения по возможному урегулированию войны против Украины, однако не собирается отказываться от продолжения боевых действий. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Война будет еще жестче: у Путина нагло обратились к Трампу касаемо Украины

Фото: из открытых источников

Во время выступления представитель Кремля в очередной раз использовал пропагандистское определение войны как "специальную военную операцию" и дал понять, что Москва не планирует менять свой курс. По его словам, российские власти готовы и дальше достигать поставленных целей военными методами, если не появятся условия, которые Кремль сочтет приемлемыми для дипломатического урегулирования.

"Мы продолжаем нашу "специальную военную операцию", то есть продолжаем достигать наших целей военными средствами. Да, это нежелательный путь, но при отсутствии мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем", — заявил Песков.

В то же время, он утверждал, что администрация президента США Дональда Трампа якобы ищет компромиссные варианты завершения войны. Однако представитель Кремля вновь озвучил российские пропагандистские тезисы, обвинив Украину в отказе от предложенного варианта мирного урегулирования, заявив, что европейские союзники якобы склоняют Киев к продолжению боевых действий.

По словам Пескова, американской стороне вроде бы не удалось убедить украинское руководство согласиться на соответствующие условия.

"Американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами", — сказал спикер Кремля, повторив один из ключевых пропагандистских нарративов Москвы.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время очередной дневной атаки Россия применила по Украине сразу несколько типов ракет. Оккупанты выпустили скоростную баллистическую ракету с северного направления, а также атаковали южные области противокорабельными ракетами "Оникс". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.



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