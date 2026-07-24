Смертельний удар по полігону неподалік Києва: у ЗСУ приголомшили деталями і заявили про ще більшу загрозу

Під час чергової денної атаки Росія застосувала по Україні одразу кілька типів ракет. Окупанти випустили швидкісну балістичну ракету з північного напрямку, а також атакували південні області протикорабельними ракетами "Онікс". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, першою була запущена балістична ракета, яка через свою високу швидкість є однією з найскладніших цілей для протиповітряної оборони. Після цього російські війська здійснили пуски ракет "Онікс" у напрямку південних регіонів України. Водночас, як зазначив Ігнат, жодна з цих ракет не досягла поставленої ворогом мети.

Попри це, представник Повітряних сил застеріг, що небезпека нових обстрілів залишається високою. За його словами, російська армія накопичила запас ракет, тому найближчими днями українцям варто бути особливо уважними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Противник накопичив певну кількість ракет, тому найближчими днями потрібно максимально реагувати на сигнали повітряної тривоги", – наголосив Ігнат.

Він також звернув увагу, що балістичні ракети становлять особливу загрозу через надзвичайно короткий час підльоту, який суттєво скорочує час для реагування та пошуку укриття.

Коментуючи інформацію про обставини останньої атаки, Ігнат зазначив, що всі деталі мають встановити компетентні органи.

"Уже обговорюють, що там певні заходи проводились і так далі. Це, я думаю, правоохоронці там і компетентні служби розберуться з цим питанням", – сказав він.

Окрім цього, представник Повітряних сил нагадав, що в українському війську вже давно діє заборона на проведення масових заходів і створення великих скупчень людей, адже це може становити додаткову небезпеку під час війни.

"І про це потрібно пам'ятати і всім цивільним, тому що ми країна у війні, і дотримуватись цих вимог потрібно", – підсумував Юрій Ігнат.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська влада може значно посилити бойові дії напередодні парламентських виборів у РФ, адже Кремлю необхідно продемонструвати внутрішній аудиторії бодай якісь військові успіхи. Таку думку в інтерв'ю OBOZ.UA висловив військовий експерт Владислав Селезньов.