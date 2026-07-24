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Путіну потрібна "перемога" до виборів: українців приголомшили прогнозом про нову хвилю наступу РФ

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що до парламентських виборів у Росії Кремль намагатиметься будь-якою ціною продемонструвати успіхи на фронті, зосередивши головні зусилля на сході України

24 липня 2026, 15:05
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Клименко Елена

Російська влада може значно посилити бойові дії напередодні парламентських виборів у РФ, адже Кремлю необхідно продемонструвати внутрішній аудиторії бодай якісь військові успіхи. Таку думку в інтерв'ю OBOZ.UA висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

Путіну потрібна "перемога" до виборів: українців приголомшили прогнозом про нову хвилю наступу РФ

Фото: з відкритих джерел

За його словами, саме політичний фактор може стати головною причиною нової хвилі ескалації на фронті.

"Для Путіна події на полі бою зараз безпосередньо пов'язані з майбутніми виборами до Держдуми. Йому необхідно показати хоча б якісь досягнення, тому він може максимально активізувати бойові дії та кинути в бій усі наявні ресурси", – зазначив Селезньов.

Експерт припускає, що Росія може вдатися до масштабної мобілізації, залучивши до 500 тисяч військовослужбовців. Водночас, за його словами, залишається відкритим питання, чи здатна російська армія забезпечити таке угруповання необхідною технікою, озброєнням і боєприпасами.

"Постає питання: чи має російська армія необхідну кількість ресурсів, техніки, озброєння та боєприпасів, щоб повністю забезпечити серйозне додаткове угруповання? Тут я не відкидав би співпраці Росії з Іраном, Північною Кореєю, а можливо, навіть із Китаєм", – наголосив він. 

На думку Селезньова, наразі Кремль не демонструє жодних ознак готовності до зниження інтенсивності бойових дій. Саме тому Україна має продовжувати зміцнювати власний оборонно-промисловий комплекс і нарощувати співпрацю з міжнародними партнерами. 

Найнебезпечнішою ділянкою фронту експерт називає район Костянтинівки та Добропілля. Він пояснює, що просування російських військ у цьому секторі може поставити під загрозу оборону так званого "поясу фортець" на Донеччині.

Як вже писали "Коментарі", російські війська, завдавши ракетного удару по Києву у денний час, прагнули перевірити можливості української протиповітряної оборони та оцінити наявність ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Таку думку в коментарі УНІАН висловив офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.



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