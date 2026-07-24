Путину нужна "победа" до выборов: украинцев ошеломили прогнозом о новой волне наступления РФ

Российские власти могут значительно усилить боевые действия накануне парламентских выборов в РФ, ведь Кремлю необходимо продемонстрировать внутренней аудитории хоть какие-то военные успехи. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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По его словам именно политический фактор может стать главной причиной новой волны эскалации на фронте.

"Для Путина события на поле боя сейчас напрямую связаны с предстоящими выборами в Госдуму. Ему необходимо показать хоть какие-то достижения, поэтому он может максимально активизировать боевые действия и бросить в бой все имеющиеся ресурсы", – отметил Селезнев.

Эксперт предполагает, что Россия может прибегнуть к масштабной мобилизации, привлекая до 500 тысяч военнослужащих. В то же время, по его словам, остается открытым вопрос, способна ли российская армия обеспечить такую группировку необходимой техникой, вооружением и боеприпасами.

"Встает вопрос: имеет ли российская армия необходимое количество ресурсов, техники, вооружения и боеприпасов, чтобы полностью обеспечить серьезную дополнительную группировку? Здесь я бы не исключал сотрудничества России с Ираном, Северной Кореей, а возможно, даже с Китаем", — подчеркнул он.

По мнению Селезнева, в настоящее время Кремль не демонстрирует никаких признаков готовности к снижению интенсивности боевых действий. Поэтому Украина должна продолжать укреплять собственный оборонно-промышленный комплекс и наращивать сотрудничество с международными партнерами.

Самым опасным участком фронта эксперт называет район Константиновки и Доброполье. Он объясняет, что продвижение российских войск в этом секторе может поставить под угрозу оборону так называемого "пояса крепостей" в Донецкой области.

Как уже писали "Комментарии", российские войска, нанеся ракетный удар по Киеву в дневное время, стремились проверить возможности украинской противовоздушной обороны и оценить наличие ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Такое мнение высказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.