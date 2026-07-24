Чому Путін вдарив по Києву у розпал дня: озвучено шокуючі деталі плану Путіна

Російські війська, завдавши ракетного удару по Києву у денний час, прагнули перевірити можливості української протиповітряної оборони та оцінити наявність ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Таку думку в коментарі УНІАН висловив офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

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За його словами, денна атака не була випадковою. Таким чином окупанти намагалися протестувати готовність української ППО до можливих масштабніших ударів у майбутньому.

"Ворог вкотре випробовує наші спроможності та наявність ракет до Patriot. Відповідно, промацує можливе застосування масованих обстрілів", – зазначив Храпчинський.

Експерт звернув увагу, що останнім часом Росія передислокувала стратегічну авіацію та встигла накопичити певний запас засобів ураження. Крім того, під час останньої балістичної атаки російські війська використали менше ударних безпілотників, що також може свідчити про підготовку до майбутніх комбінованих ударів.

На думку офіцера резерву, йдеться про спробу застосувати тактику несподіванки, аби оцінити реакцію української системи протиповітряної оборони.

Водночас Храпчинський спростував припущення, що час атаки міг бути пов'язаний із грозою над столицею. За його словами, несприятливі погодні умови можуть ускладнювати боротьбу з безпілотниками, однак на перехоплення балістичних ракет вони практично не впливають.

"За поганих метеоумов важче збивати лише дрони. А балістика працює незалежно від грози — таких перешкод немає", – пояснив експерт.

Ще однією метою денного удару, за словами Храпчинського, було завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Вдень на вулицях і в громадських місцях перебуває значно більше людей, ніж уночі, тому ризик жертв від падіння уламків або вибухів суттєво зростає.

Портал "Коментарі" вже писав, що удень 24 липня російські війська завдали удару по одному з полігонів, де в цей час проходила виставка озброєння. За попередньою інформацією, внаслідок атаки є загиблі та поранені, а також зафіксовано значні руйнування.