Почему Путин ударил по Киеву в разгар дня: озвучены шокирующие детали плана Путина

Российские войска, нанеся ракетный удар по Киеву в дневное время, стремились проверить возможности украинской противовоздушной обороны и оценить наличие ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Такое мнение высказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

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По его словам, дневная атака не была случайной. Таким образом, оккупанты пытались протестовать готовность украинского ПВО к возможным более масштабным ударам в будущем.

"Враг еще раз испытывает наши возможности и наличие ракет к Patriot. Соответственно, прощупывает возможное применение массированных обстрелов", – отметил Храпчинский.

Эксперт обратил внимание, что в последнее время Россия передислоцировала стратегическую авиацию и успела накопить запас средств поражения. Кроме того, во время последней баллистической атаки российские войска использовали меньше ударных беспилотников, что может свидетельствовать о подготовке к предстоящим комбинированным ударам.

По мнению офицера резерва, речь идет о попытке применить тактику неожиданности, чтобы оценить реакцию украинской системы противовоздушной обороны.

В то же время Храпчинский опроверг предположение, что время атаки могло быть связано с грозой над столицей. По его словам, неблагоприятные погодные условия могут усложнять борьбу с беспилотниками, однако на перехват баллистических ракет они практически не влияют.

"При плохих метеоусловиях труднее сбивать только дроны. А баллистика работает независимо от грозы – таких препятствий нет", – объяснил эксперт.

Еще одной целью дневного удара, по словам Храпчинского, было нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Днем на улицах и в общественных местах находятся гораздо больше людей, чем ночью, поэтому риск жертв от падения обломков или взрывов существенно возрастает.

Портал "Комментарии" уже писал, что днем 24 июля российские войска нанесли удар по одному из полигонов, где в это время проходила выставка вооружения. По предварительной информации, в результате атаки погибли и ранены, а также зафиксированы значительные разрушения.