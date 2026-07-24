РФ вдарила по виставці озброєнь на Київщині: шість загиблих, десятки поранених

Удень 24 липня російські війська завдали удару по одному з полігонів, де в цей час проходила виставка озброєння. За попередньою інформацією, внаслідок атаки є загиблі та поранені, а також зафіксовано значні руйнування. Офіційні органи поки не оприлюднили детальних даних про місце події та кількість жертв.

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Про ймовірну цілеспрямовану атаку повідомив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик. В ефірі телеканалу "Апостроф" він заявив, що російський удар, найімовірніше, був спрямований саме по заходу, на якому демонстрували сучасні зразки озброєння.

За словами Боровика, йдеться про надзвичайно потужний удар по одному з полігонів.

"Не думаю, що можу зараз усе розповідати, але це був дуже серйозний удар по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння. Гадаю, офіційні повідомлення з’являться пізніше. Найімовірніше, удар був завданий саме по цій події", — зазначив він.

Водночас експерт не уточнив, де саме сталася атака, посилаючись на безпекові міркування. За його словами, внаслідок удару є загиблі, а також пошкоджено інфраструктуру полігону.

Після появи перших повідомлень про атаку до українців звернувся радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш). Він коротко повідомив, що не постраждав.

"Друзі, дякую, зі мною все нормально. Команда жива", — написав він.

На подію також відреагував волонтер і колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко. Він провів паралель із трагічними подіями у Чернігові, наголосивши, що попередні уроки, схоже, так і не були враховані.

"Трагедія у Чернігові нікого нічому не навчила…", — заявив Стерненко.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп прагне досягти завершення бойових дій в Україні до осінніх виборів у Конгрес, адже це може стати одним із його найважливіших політичних здобутків. Саме тому Вашингтон зацікавлений у посиленні економічного тиску на Росію. Таку думку в ефірі Київ24 висловив експерт із публічної політики Ілля Котов.