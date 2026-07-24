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РФ ударила по выставке вооружений в Киевской области: шесть погибших, десятки раненых

Речь идет о чрезвычайно мощном ударе по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

24 июля 2026, 14:00
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Клименко Елена

Днем 24 июля русские войска нанесли удар по одному из полигонов, где в это время проходила выставка вооружения. По предварительной информации, в результате атаки погибли и ранены, а также зафиксированы значительные разрушения. Официальные органы пока не обнародовали подробные данные о месте происшествия и количестве жертв.

РФ ударила по выставке вооружений в Киевской области: шесть погибших, десятки раненых

Фото: из открытых источников

О возможной целенаправленной атаке сообщил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик. В эфире телеканала "Апостроф" он заявил, что российский удар, вероятнее всего, был направлен именно по мероприятию, на котором демонстрировались современные образцы вооружения.

По словам Боровика, речь идет о мощном ударе по одному из полигонов.

"Не думаю, что могу сейчас все рассказывать, но это был очень серьезный удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения. Думаю, официальные сообщения появятся позже. Скорее всего, удар был нанесен именно по этому событию", — отметил он.

В то же время эксперт не уточнил, где именно произошла атака, ссылаясь на соображения безопасности. По его словам, в результате удара есть погибшие, а также повреждена инфраструктура полигона.

После появления первых сообщений об атаке к украинцам обратился советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш). Он коротко сообщил, что не пострадал.

"Друзья, спасибо, со мной все нормально. Команда жива", — написал он.

На событие отреагировал волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко. Он провел параллель с трагическими событиями в Чернигове, отметив, что предыдущие уроки, похоже, так и не были учтены.

"Трагедия в Чернигове никого ничему не научила…", — заявил Стерненко.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп стремится достичь завершения боевых действий в Украине до осенних выборов в Конгресс, ведь это может стать одним из его важнейших политических достижений. Именно поэтому Вашингтон заинтересован в усилении экономического давления на Россию. Такое мнение в эфире Киев24 высказал эксперт по публичной политике Илья Котов.



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