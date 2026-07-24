Смертельный удар по полигону недалеко от Киева: в ВСУ ошеломили деталями и заявили о еще большей угрозе

Во время очередной дневной атаки Россия применила по Украине несколько типов ракет. Оккупанты выпустили скоростную баллистическую ракету с северного направления, а также атаковали южные области противокорабельными ракетами Оникс. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

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По его словам, первой была запущена баллистическая ракета, которая из-за своей высокой скорости является одной из сложнейших целей для противовоздушной обороны. После этого российские войска совершили пуски ракет "Оникс" в направлении южных регионов Украины. В то же время, как отметил Игнат, ни одна из этих ракет не достигла поставленной врагом цели.

Несмотря на это, представитель Воздушных сил предостерег, что опасность новых обстрелов остается высокой. По его словам, российская армия накопила запас ракет, поэтому в ближайшие дни украинцам следует быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Противник накопил определенное количество ракет, поэтому в ближайшие дни нужно максимально реагировать на сигналы воздушной тревоги", — подчеркнул Игнат.

Он также обратил внимание, что баллистические ракеты представляют особую угрозу из-за чрезвычайно короткого времени подлета, существенно сокращающего время для реагирования и поиска укрытия.

Комментируя информацию об обстоятельствах последней атаки, Игнат отметил, что все детали должны быть установлены компетентными органами.

"Уже обсуждают, что там определенные мероприятия проводились и так далее. Это, я думаю, правоохранители там и компетентные службы разберутся по этому вопросу", – сказал он.

Кроме этого, представитель Воздушных сил напомнил, что в украинской армии уже давно действует запрет на проведение массовых мероприятий и создание больших скоплений людей, ведь это может представлять дополнительную опасность во время войны.

"И об этом нужно помнить и всем гражданским, потому что мы страна в войне, и соблюдать эти требования нужно", – подытожил Юрий Игнат.

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