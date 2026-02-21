Війна без перемоги: чому провал в Україні став особистим приниженням Путіна

Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль так і не досяг своїх ключових цілей, що перетворює війну на стратегічний і політичний глухий кут для Володимира Путіна. Про це пише оглядач The Telegraph Чарльз Мур.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, наслідки війни виявилися катастрофічними. Майже 10 мільйонів українців змушені були залишити свої будинки. Загинули понад 55 тисяч українських військових та понад 15 тисяч мирних жителів. Особливо важким став 2025 рік – кількість жертв серед цивільного населення перевищила показники всіх попередніх років. Російські удари по енергетиці взимку були спрямовані на руйнування критичної інфраструктури та тиск на громадянське населення.

Проте втрати Росії виявилися ще масштабнішими. За оцінками, армія РФ могла втратити понад 325 тисяч військових убитими, а загальна кількість поранених і зниклих безвісти в кілька разів вища. У цьому темпи втрат перевищують темпи поповнення армії.

Попри це Кремль не демонструє готовності до відступу. На думку аналітиків, припинення війни зараз стало б для Путіна визнанням провалу і викликало серйозні внутрішні наслідки. Тому продовження конфлікту залишається для нього єдиним способом зберегти владу та політичну особу.

Водночас Україна зуміла не лише вистояти, а й завдати серйозної шкоди військовому потенціалу Росії. Українські сили фактично обмежили дії російського флоту в Чорному морі та продовжують завдавати точкових ударів по стратегічних об'єктах супротивника. Це перетворило Україну на одну з найбільш боєздатних армій Європи.

Автори зазначають, що головний успіх Путіна лежить не на полі бою, а інформаційній сфері. Кремль активно просуває свою версію подій, намагаючись переконати міжнародне співтовариство у власній правоті. Проте відсутність військових досягнень і затяжний характер війни наголошують: початковий план Москви зазнав невдачі, а ціна конфлікту продовжує зростати всім сторін.

