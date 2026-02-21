Война без победы: почему провал в Украине стал личным унижением Путина

Спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Кремль так и не достиг своих ключевых целей, что превращает войну в стратегический и политический тупик для Владимира Путина. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Чарльз Мур.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, последствия войны оказались катастрофическими. Почти 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Погибли более 55 тысяч украинских военных и свыше 15 тысяч мирных жителей. Особенно тяжелым стал 2025 год – количество жертв среди гражданского населения превысило показатели всех предыдущих лет. Российские удары по энергетике зимой были направлены на разрушение критической инфраструктуры и давление на гражданское население.

Однако потери России оказались еще более масштабными. По оценкам, армия РФ могла потерять более 325 тысяч военных убитыми, а общее число раненых и пропавших без вести в несколько раз выше. При этом темпы потерь уже превышают темпы пополнения армии.

Несмотря на это, Кремль не демонстрирует готовности к отступлению. По мнению аналитиков, прекращение войны сейчас стало бы для Путина признанием провала и вызвало бы серьезные внутренние последствия. Поэтому продолжение конфликта остается для него единственным способом сохранить власть и политическое лицо.

В то же время Украина сумела не только выстоять, но и нанести серьезный урон военному потенциалу России. Украинские силы фактически ограничили действия российского флота в Черном море и продолжают наносить точечные удары по стратегическим объектам противника. Это превратило Украину в одну из наиболее боеспособных армий Европы.

Авторы отмечают, что главный успех Путина лежит не на поле боя, а в информационной сфере. Кремль активно продвигает свою версию событий, пытаясь убедить международное сообщество в собственной правоте. Тем не менее отсутствие военных достижений и затяжной характер войны подчеркивают: первоначальный план Москвы потерпел неудачу, а цена конфликта продолжает расти для всех сторон.

