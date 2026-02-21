logo

Главная Новости Общество Война с Россией Кулеба впервые рассказал, как Байден "прощался" с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулеба впервые рассказал, как Байден "прощался" с Украиной

Байден встретился с Кулебой без предупреждения, а украинские генералы в это время готовились к бою, нарушая формальные запреты

21 февраля 2026, 13:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

За два дня до полномасштабного вторжения России украинское руководство получило тревожные сигналы, свидетельствующие о неизбежности атаки. Во время визита в Вашингтон 22 февраля тогдашнему главе МИД Дмитрию Кулебе американская разведка продемонстрировала разведданные с конкретными координатами российских подразделений. На спутниковых снимках были видны танки, которые уже находились у границы и прогревали двигатели, готовясь к наступлению.

Кулеба впервые рассказал, как Байден "прощался" с Украиной

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Guardian, сразу после брифинга Кулебу неожиданно пригласили в Белый дом на личную встречу с президентом Джо Байден. По словам дипломата, разговор носил крайне тяжелый характер и напоминал "беседу врача с пациентом с неизлечимым диагнозом". Уходя из Овального кабинета, Кулеба почувствовал, что американский лидер фактически прощается как с ним, так и со всей Украиной.

В это время в Киеве военное руководство готовилось к худшему сценарию. Главнокомандующий Валерий Залужный и высшие офицеры срочно усиливали оборону ключевых направлений. В Черном море у побережья Одессы были установлены мины для предотвращения высадки российского десанта, а подразделения перебрасывались на стратегические позиции. Один из генералов позже признал, что подобные действия формально противоречили инструкциям, но угроза вторжения не оставляла выбора.

Параллельно военная разведка под руководством Кирилла Буданова получила критически важную информацию о планах российских войск захватить аэродром в Гостомеле. Эти данные позволили срочно скорректировать оборону и подготовиться к ключевому удару. Хотя Украина не могла полностью остановить наступление в первые часы, принятые меры сыграли решающую роль в срыве молниеносного сценария Кремля и дали время для организации сопротивления.

Источник: https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2026/feb/20/a-war-foretold-cia-mi6-putin-ukraine-plans-russia
