Кулеба вперше розповів, як Байден "прощався" з Україною

За два дні до повномасштабного вторгнення Росії українське керівництво отримало тривожні сигнали, що свідчать про неминучість атаки. Під час візиту до Вашингтона 22 лютого тодішньому главі МЗС Дмитру Кулебі американська розвідка продемонструвала розвідувальні дані з конкретними координатами російських підрозділів. На супутникових знімках було видно танки, які вже були біля кордону і прогрівали двигуни, готуючись до наступу.

Джо Байден. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Guardian, одразу після брифінгу Кулебу несподівано запросили до Білого дому на особисту зустріч із президентом Джо Байденом. За словами дипломата, розмова мала вкрай важкий характер і нагадувала "розмову лікаря з пацієнтом з невиліковним діагнозом". Йдучи з Овального кабінету, Кулеба відчув, що американський лідер фактично прощається як із ним, так і з усією Україною.

У цей час у Києві військове керівництво готувалося до найгіршого сценарію. Головнокомандувач Валерій Залужний та вищі офіцери терміново посилювали оборону ключових напрямків. У Чорному морі біля узбережжя Одеси було встановлено міни для запобігання висадці російського десанту, а підрозділи перекидалися на стратегічні позиції. Один із генералів пізніше визнав, що подібні дії формально суперечили інструкціям, але загроза вторгнення не залишала вибору.

Паралельно військова розвідка під керівництвом Кирила Буданова отримала критично важливу інформацію щодо планів російських військ захопити аеродром у Гостомелі. Ці дані дозволили терміново скоригувати оборону та підготуватися до ключового удару. Хоча Україна не могла повністю зупинити наступ у першу годину, вжиті заходи відіграли вирішальну роль у зриві блискавичного сценарію Кремля і дали час для організації опору.

