Накануне вторжения разведка перехватила сообщение Кадырову, которое могло все изменить

Украинские пограничники незадолго до полномасштабного вторжения России перехватили тревожное сообщение командира чеченского подразделения, размещенного в Беларуси. В нем он докладывал главе Чечни Рамзану Кадырову, что его бойцы уже прибыли на позиции и вскоре будут в Киеве. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

Однако этот сигнал не стал решающим аргументом для президента Владимира Зеленского. По данным издания, глава государства ориентировался на оценки своего ближайшего советника Андрея Ермака, который считал концентрацию российских войск элементом давления, а не подготовкой к полномасштабной войне.

Источники утверждают, что часть военного руководства, включая тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, уже готовила сценарии обороны. Однако без политического решения масштабные перемещения войск не начинались. В результате превентивные меры откладывались, несмотря на конкретные разведданные о возможной атаке.

Особое влияние на позицию Ермака могли иметь его контакты с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, с которым он вел переговоры по Донбассу. По информации собеседников, эти контакты укрепили уверенность, что Москва не пойдет на полномасштабное вторжение.

При этом, как отмечает издание, даже внутри российской власти многие чиновники не знали о планах президента Владимира Путина. В частности, в неведении, по данным источников, оставались глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Расследование подчеркивает: несмотря на многочисленные сигналы о готовящемся наступлении, окончательная оценка угрозы на высшем уровне оказалась противоречивой, что повлияло на темпы подготовки страны к войне.

