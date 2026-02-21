Напередодні вторгнення розвідка перехопила повідомлення Кадирову, яке могло все змінити

Українські прикордонники незадовго до повномасштабного вторгнення Росії перехопили тривожне повідомлення командира чеченського підрозділу, розміщеного у Білорусі. У ньому він доповідав голові Чечні Рамзану Кадирову, що його бійці вже прибули на позиції і незабаром будуть у Києві. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела.

Рамзан Кадиров. Фото: з відкритих джерел

Однак, цей сигнал не став вирішальним аргументом для президента Володимира Зеленського. За даними видання, глава держави орієнтувався на оцінки свого найближчого радника Андрія Єрмака, котрий вважав концентрацію російських військ елементом тиску, а не підготовкою до повномасштабної війни.

Джерела стверджують, що частина військового керівництва, включаючи тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, вже готувала сценарії оборони. Однак без політичного рішення масштабні переміщення військ не розпочиналися. В результаті превентивні заходи відкладалися, незважаючи на конкретні розвідувальні дані про можливу атаку.

Особливий вплив на позицію Єрмака могли мати його контакти із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, з яким він вів переговори щодо Донбасу. За інформацією співрозмовників, ці контакти укріпили впевненість, що Москва не піде на повномасштабне вторгнення.

При цьому, як зазначає видання, навіть усередині російської влади багато чиновників не знали про плани президента Володимира Путіна. Зокрема, у невіданні, за даними джерел, залишалися глава МЗС Сергій Лавров та прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Розслідування підкреслює: незважаючи на численні сигнали про підготовку наступу, остаточна оцінка загрози на вищому рівні виявилася суперечливою, що вплинуло на темпи підготовки країни до війни.

