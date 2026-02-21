logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Напередодні вторгнення розвідка перехопила повідомлення Кадирову, яке могло все змінити
commentss НОВИНИ Всі новини

Напередодні вторгнення розвідка перехопила повідомлення Кадирову, яке могло все змінити

Розвідка попереджала про вторгнення, але ключові рішення гальмувалися на вершині

21 лютого 2026, 11:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські прикордонники незадовго до повномасштабного вторгнення Росії перехопили тривожне повідомлення командира чеченського підрозділу, розміщеного у Білорусі. У ньому він доповідав голові Чечні Рамзану Кадирову, що його бійці вже прибули на позиції і незабаром будуть у Києві. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела.

Напередодні вторгнення розвідка перехопила повідомлення Кадирову, яке могло все змінити

Рамзан Кадиров. Фото: з відкритих джерел

Однак, цей сигнал не став вирішальним аргументом для президента Володимира Зеленського. За даними видання, глава держави орієнтувався на оцінки свого найближчого радника Андрія Єрмака, котрий вважав концентрацію російських військ елементом тиску, а не підготовкою до повномасштабної війни.

Джерела стверджують, що частина військового керівництва, включаючи тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, вже готувала сценарії оборони. Однак без політичного рішення масштабні переміщення військ не розпочиналися. В результаті превентивні заходи відкладалися, незважаючи на конкретні розвідувальні дані про можливу атаку.

Особливий вплив на позицію Єрмака могли мати його контакти із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, з яким він вів переговори щодо Донбасу. За інформацією співрозмовників, ці контакти укріпили впевненість, що Москва не піде на повномасштабне вторгнення.

При цьому, як зазначає видання, навіть усередині російської влади багато чиновників не знали про плани президента Володимира Путіна. Зокрема, у невіданні, за даними джерел, залишалися глава МЗС Сергій Лавров та прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Розслідування підкреслює: незважаючи на численні сигнали про підготовку наступу, остаточна оцінка загрози на вищому рівні виявилася суперечливою, що вплинуло на темпи підготовки країни до війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль очікує на перемогу: у США відреагували на заяви Москви про прориви на фронті.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2026/feb/20/a-war-foretold-cia-mi6-putin-ukraine-plans-russia
Теги:

Новини

Всі новини