Кремль ожидает победу: в США отреагировали на заявления Москвы о прорывах на фронте

Кремль продолжает информационную кампанию, пытаясь убедить Запад в якобы неизбежном поражении Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который проанализировал заявления российского военного руководства.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудский заявил, что с начала 2026 года российские войска якобы захватили 900 кв. км и 42 населенных пункта, а в 2025-м – более 6 700 кв. км и более 300 поселений. Среди прочего он снова объявил о "взятии" Купянска и контроле над большей частью Константиновки.

Впрочем, данные ISW существенно разнятся. По оценкам аналитиков, с начала 2026 года РФ смогла захватить всего 572 кв. км и 19 населённых пунктов. В 2025 году – около 252, что почти на 50 меньше, чем заявляет Москва. Также нет подтверждений полного контроля над Константиновкой или значительных успехов на территории Покровска.

ISW подчеркивает: российские войска в большинстве своем продвигаются в малых приграничных селах, подавая это как масштабные победы. На самом же деле темпы наступления остаются медленными – в 2025 году армия РФ продвигалась в среднем на 13-15 кв. км в сутки, теряя около 83 военных на каждый квадратный километр.

Американские аналитики считают, что такие заявления – часть когнитивной войны, призванной создать иллюзию неизбежности российской победы и вынудить союзников Киева усомниться в поддержке Украины.

