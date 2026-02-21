logo_ukra

Кремль очікує перемогу: у США відреагували на заяви Москви про прориви на фронті
Кремль очікує перемогу: у США відреагували на заяви Москви про прориви на фронті

Росія говорить про сотні захоплених сіл, але аналітики фіксують мінімальні просування й великі втрати

21 лютого 2026, 09:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль продовжує інформаційну кампанію, намагаючись переконати Захід у нібито неминучій поразці України. Про це йдеться у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW), який проаналізував заяви російського військового керівництва.

Кремль очікує перемогу: у США відреагували на заяви Москви про прориви на фронті

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

20 лютого начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ генерал-полковник Сергій Рудской заявив, що від початку 2026 року російські війська нібито захопили 900 кв. км і 42 населені пункти, а у 2025-му – понад 6 700 кв. км і більш як 300 поселень. Серед іншого він знову оголосив про "взяття" Куп’янська та контроль над більшою частиною Костянтинівки.

Втім, дані ISW суттєво відрізняються. За оцінками аналітиків, із початку 2026 року РФ змогла захопити лише 572 кв. км і 19 населених пунктів. У 2025 році – близько 252, що майже на 50 менше, ніж заявляє Москва. Також немає підтверджень повного контролю над Костянтинівкою чи значних успіхів біля Покровська.

ISW підкреслює: російські війська здебільшого просуваються у малих прикордонних селах, подаючи це як масштабні перемоги. Насправді ж темпи наступу залишаються повільними – у 2025 році армія РФ просувалася в середньому на 13-15 кв. км на добу, втрачаючи близько 83 військових на кожен квадратний кілометр.

Американські аналітики вважають, що такі заяви – частина когнітивної війни, покликаної створити ілюзію неминучості російської перемоги та змусити союзників Києва засумніватися у підтримці України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — п’ять провідних європейських держав готуються оголосити про спільну програму інвестицій у військові безпілотники, щоб посилити власну оборонну промисловість і підвищити готовність до сучасних загроз. Йдеться про Францію, Німеччину, Італію, Польщу та Велику Британію, які мають намір об’єднати зусилля у створенні нових типів дронів.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-20-2026/
