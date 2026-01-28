Війна без кінця і зарплати для обраних: що росіяни кажуть у перехопленнях

У новому перехопленні, оприлюдненому ГУР МО України, мешканці Росії відверто говорять про реальний стан справ у країні — війну, що не припиняється, зубожіння населення та показний цинізм російської влади.

Перехоплення російських розмов з української розвідки

У розмові співрозмовники згадують постійні обстріли прикордонних районів, зокрема Грайворонського та Борисовського, наголошуючи, що жодного "затишшя", про яке регулярно звітують чиновники, насправді немає. За їхніми словами, війна триває щодня і безперервно, попри заяви пропаганди.

Окреме обурення викликає риторика російських посадовців про війну "до останнього", яку ті транслюють, перебуваючи у безпеці за кордоном і маючи повний захист. Співрозмовники прямо вказують на розрив між гучними словами влади та реальністю, в якій живе пересічне населення.

Не менше злості викликає соціальна нерівність. Росіяни скаржаться, що в окремих регіонах чиновники отримують зарплати близько 150 тисяч рублів, тоді як мінімальну зарплату для населення підвищують лише до 27 тисяч. При цьому з цих коштів стягують понад 20% податків, що фактично залишає людей без можливості нормально виживати.

У розмові також згадують пенсії на рівні 20–30 тисяч рублів та цинічні поради від пропагандистів "саджати городи" й утримувати господарство. Росіяни зауважують, що ці поради відірвані від реальності: молодь масово виїхала з сіл, а літні люди фізично не здатні забезпечити себе самотужки.

У підсумку співрозмовники визнають, що в країні панує глибока соціальна криза, а держава не пропонує жодних реальних рішень, окрім чергових обіцянок і перекладання відповідальності на самих громадян.

