Война без конца и зарплаты для избранных: что россияне говорят в перехватах

Ткачова Марія
В новом перехвате, обнародованном ГУР МО Украины , жители России откровенно говорят о реальном положении дел в стране — непрекращающейся войне, обнищании населения и показном цинизме российской власти.
Перехват российских разговоров из украинской разведки
В разговоре собеседники вспоминают постоянные обстрелы приграничных районов, в частности Грайворонского и Борисовского, отмечая, что никакого "затишья", о котором регулярно отчитываются чиновники, на самом деле нет. По их словам, война продолжается каждый день и непрерывно, несмотря на заявления пропаганды.
Отдельное возмущение вызывает риторика российских чиновников о войне "до последнего", которую те транслируют, находясь в безопасности за рубежом и имея полную защиту. Собеседники прямо указывают на разрыв между громкими словами власти и реальностью, в которой живет рядовое население.
Не меньше злобы вызывает социальное неравенство. Россияне жалуются, что в отдельных регионах чиновники получают зарплаты около 150 тысяч рублей, в то время как минимальную зарплату для населения повышают лишь до 27 тысяч. При этом с этих средств взимается более 20% налогов, что фактически оставляет людей без возможности нормально выживать.
В разговоре также упоминают пенсии на уровне 20–30 тысяч рублей и циничные советы от пропагандистов "сажать огороды" и содержать хозяйство. Россияне отмечают, что эти советы оторваны от реальности: молодежь массово уехала из сел, а пожилые люди физически не способны обеспечить себя своими силами.
В итоге собеседники признают, что в стране царит глубокий социальный кризис, а государство не предлагает никаких реальных решений, кроме очередных обещаний и перевода ответственности на самих граждан.