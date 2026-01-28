В новом перехвате, обнародованном ГУР МО Украины , жители России откровенно говорят о реальном положении дел в стране — непрекращающейся войне, обнищании населения и показном цинизме российской власти.

Перехват российских разговоров из украинской разведки

В разговоре собеседники вспоминают постоянные обстрелы приграничных районов, в частности Грайворонского и Борисовского, отмечая, что никакого "затишья", о котором регулярно отчитываются чиновники, на самом деле нет. По их словам, война продолжается каждый день и непрерывно, несмотря на заявления пропаганды.

Отдельное возмущение вызывает риторика российских чиновников о войне "до последнего", которую те транслируют, находясь в безопасности за рубежом и имея полную защиту. Собеседники прямо указывают на разрыв между громкими словами власти и реальностью, в которой живет рядовое население.

Не меньше злобы вызывает социальное неравенство. Россияне жалуются, что в отдельных регионах чиновники получают зарплаты около 150 тысяч рублей, в то время как минимальную зарплату для населения повышают лишь до 27 тысяч. При этом с этих средств взимается более 20% налогов, что фактически оставляет людей без возможности нормально выживать.

В разговоре также упоминают пенсии на уровне 20–30 тысяч рублей и циничные советы от пропагандистов "сажать огороды" и содержать хозяйство. Россияне отмечают, что эти советы оторваны от реальности: молодежь массово уехала из сел, а пожилые люди физически не способны обеспечить себя своими силами.

В итоге собеседники признают, что в стране царит глубокий социальный кризис, а государство не предлагает никаких реальных решений, кроме очередных обещаний и перевода ответственности на самих граждан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на войне против Украины погиб еще один представитель коренного малочисленного народа России — 18-летний Сергей Токуев. Юноша достиг совершеннолетия только 20 июня 2025, а уже 31 декабря был ликвидирован в районе Покровска в Донецкой области.