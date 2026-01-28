Шокуюче: Путін відправив на смерть 18-річного тофалара

На війні проти України загинув ще один представник корінного малочисленного народу Росії — 18-річний Сергій Токуєв. Юнак досяг повноліття лише 20 червня 2025 року, а вже 31 грудня був ліквідований у районі Покровська в Донецькій області.

18-річний тофалар в армії рф

Як зазначається в некролозі, Токуєв "добровільно пішов захищати батьківщину", підписавши контракт із міністерством оборони РФ. Фактично ж ідеться про черговий випадок залучення молоді з депресивних та ізольованих регіонів до війни, де шанси вижити мінімальні.

Поховали Сергія Токуєва у гірсько-таєжному селі Алигджер в Іркутській області — населеному пункті, куди можна дістатися лише гелікоптером. Саме там проживають представники народу тофаларів.

Токуєв став уже другим представником цього корінного малочисленного народу, ліквідованим на війні за короткий час. Раніше повідомлялося про загибель Андрія Холямоєва. Загалом на своїй історичній землі в Іркутській області нині залишилося трохи більше 600 тофаларів.

Таким чином, війна, яку веде Росія за рішенням Володимира Путіна, фактично знищує цілі народи — забираючи життя молодих чоловіків із регіонів, що й без того перебувають на межі демографічного зникнення.

