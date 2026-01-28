logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Шокуюче: Путін відправив на смерть 18-річного тофалара
commentss НОВИНИ Всі новини

Шокуюче: Путін відправив на смерть 18-річного тофалара

Росія знову втратила представника корінного малочисленного народу — 18-річного тофалара, якого відправили на війну й знищили під Покровськом

28 січня 2026, 18:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На війні проти України загинув ще один представник корінного малочисленного народу Росії — 18-річний Сергій Токуєв. Юнак досяг повноліття лише 20 червня 2025 року, а вже 31 грудня був ліквідований у районі Покровська в Донецькій області.

Шокуюче: Путін відправив на смерть 18-річного тофалара

18-річний тофалар в армії рф

Як зазначається в некролозі, Токуєв "добровільно пішов захищати батьківщину", підписавши контракт із міністерством оборони РФ. Фактично ж ідеться про черговий випадок залучення молоді з депресивних та ізольованих регіонів до війни, де шанси вижити мінімальні.

Поховали Сергія Токуєва у гірсько-таєжному селі Алигджер в Іркутській області — населеному пункті, куди можна дістатися лише гелікоптером. Саме там проживають представники народу тофаларів.

Токуєв став уже другим представником цього корінного малочисленного народу, ліквідованим на війні за короткий час. Раніше повідомлялося про загибель Андрія Холямоєва. Загалом на своїй історичній землі в Іркутській області нині залишилося трохи більше 600 тофаларів.

Таким чином, війна, яку веде Росія за рішенням Володимира Путіна, фактично знищує цілі народи — забираючи життя молодих чоловіків із регіонів, що й без того перебувають на межі демографічного зникнення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російська Федерація залучає громадян Бангладеш до участі у війні проти України, маскуючи вербування під пропозиції цивільної роботи. Про це йдеться в розслідуванні агентства Associated Press, яке зібрало свідчення постраждалих та дані правоохоронних органів.
Один із бангладешців, Рахман, розповів журналістам, що шукав роботу за кордоном і отримав пропозицію працевлаштування прибиральником у військовому таборі на території Росії. Йому обіцяли зарплату в розмірі від 1 до 1,5 тисячі доларів на місяць, а також безкоштовне проживання.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ButusovPlus
Теги:

Новини

Всі новини