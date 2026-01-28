На войне против Украины погиб еще один представитель коренного малочисленного народа России – 18-летний Сергей Токуев. Юноша достиг совершеннолетия только 20 июня 2025, а уже 31 декабря был ликвидирован в районе Покровска в Донецкой области.

18-летний тофалар в армии рф

Как отмечается в некрологе, Токуев "добровольно пошел защищать родину", подписав контракт с министерством обороны РФ. Фактически речь идет об очередном случае привлечения молодежи из депрессивных и изолированных регионов к войне, где шансы выжить минимальны.

Похоронили Сергея Токуева в горно-таежной деревне Алигджер в Иркутской области — населенном пункте, куда можно добраться только вертолетом. Там проживают представители народа тофаларов.

Токуев стал уже вторым представителем этого коренного малочисленного народа, ликвидированным на войне за короткое время. Ранее сообщалось о гибели Андрея Холямоева. В общей сложности на своей исторической земле в Иркутской области ныне осталось чуть более 600 тофаларов.

Таким образом, война, которую ведет Россия по решению Владимира Путина , фактически уничтожает целые народы — унося жизнь молодых мужчин из регионов, и без того находящихся на грани демографического исчезновения.

