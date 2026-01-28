logo

Шокирующее: Путин отправил насмерть 18-летнего тофалара
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующее: Путин отправил насмерть 18-летнего тофалара

Россия снова потеряла представителя коренного малочисленного народа — 18-летнего тофалара, которого отправили на войну и уничтожили под Покровском

28 января 2026, 18:09
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На войне против Украины погиб еще один представитель коренного малочисленного народа России – 18-летний Сергей Токуев. Юноша достиг совершеннолетия только 20 июня 2025, а уже 31 декабря был ликвидирован в районе Покровска в Донецкой области.

Шокирующее: Путин отправил насмерть 18-летнего тофалара

18-летний тофалар в армии рф

Как отмечается в некрологе, Токуев "добровольно пошел защищать родину", подписав контракт с министерством обороны РФ. Фактически речь идет об очередном случае привлечения молодежи из депрессивных и изолированных регионов к войне, где шансы выжить минимальны.

Похоронили Сергея Токуева в горно-таежной деревне Алигджер в Иркутской области — населенном пункте, куда можно добраться только вертолетом. Там проживают представители народа тофаларов.

Токуев стал уже вторым представителем этого коренного малочисленного народа, ликвидированным на войне за короткое время. Ранее сообщалось о гибели Андрея Холямоева. В общей сложности на своей исторической земле в Иркутской области ныне осталось чуть более 600 тофаларов.

Таким образом, война, которую ведет Россия по решению Владимира Путина , фактически уничтожает целые народы — унося жизнь молодых мужчин из регионов, и без того находящихся на грани демографического исчезновения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российская Федерация привлекает граждан Бангладеш к участию в войне против Украины, маскируя вербовку под предложения гражданской работы. Об этом говорится в расследовании агентства Associated Press, которое собрало показания пострадавших и данные правоохранительных органов.
Один из бангладешцев, Рахман, рассказал журналистам, что искал работу за границей и получил предложение по трудоустройству уборщиком в военном лагере на территории России. Ему обещали зарплату в размере от 1 до 1,5 тысяч долларов в месяц, а также бесплатное проживание.



Источник: https://t.me/ButusovPlus
