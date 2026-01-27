Росія кинула на війну десятки громадян Бангладеш: нове розслідування АР

Російська Федерація залучає громадян Бангладеш до участі у війні проти України, маскуючи вербування під пропозиції цивільної роботи. Про це йдеться в розслідуванні агентства Associated Press, яке зібрало свідчення постраждалих та дані правоохоронних органів.

Як брехнею рф залучає до армії рф

Один із бангладешців, Рахман, розповів журналістам, що шукав роботу за кордоном і отримав пропозицію працевлаштування прибиральником у військовому таборі на території Росії. Йому обіцяли зарплату в розмірі від 1 до 1,5 тисячі доларів на місяць, а також безкоштовне проживання.

Після прибуття до Москви Рахмана та інших іноземців змусили підписати документи російською мовою, які, як з’ясувалося згодом, були військовими контрактами. За відмову брати участь у бойових діях новобранцям погрожували тривалим ув’язненням, а також застосовували фізичне насильство.

За словами Рахмана, його били та примушували воювати. Після поранення ноги чоловікові вдалося втекти та звернутися до посольства Бангладеш у Москві, звідки він згодом повернувся на батьківщину.

Поліція Бангладеш та правозахисні організації підтвердили щонайменше десять випадків зникнення громадян країни, які виїхали до Росії нібито для роботи. Водночас, за підрахунками Associated Press, близько 40 бангладешців уже загинули, воюючи на боці російської армії проти України.

