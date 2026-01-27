Рубрики
Ткачова Марія
Российская Федерация привлекает граждан Бангладеш к участию в войне против Украины, маскируя вербовку под предложения гражданской работы. Об этом говорится в расследовании агентства Associated Press, которое собрало показания пострадавших и данные правоохранительных органов.
Как враньем рф берет людей в армию рф
Один из бангладешцев, Рахман, рассказал журналистам, что искал работу за границей и получил предложение по трудоустройству уборщиком в военном лагере на территории России. Ему обещали зарплату в размере от 1 до 1,5 тысяч долларов в месяц, а также бесплатное проживание.
По прибытии в Москву Рахман и другие иностранцы заставили подписать документы на русском языке, которые, как выяснилось впоследствии, были военными контрактами. За отказ участвовать в боевых действиях новобранцам угрожали продолжительным заключением, а также применяли физическое насилие.
По словам Рахмана, его избивали и заставляли воевать. После ранения ноги мужчине удалось скрыться и обратиться в посольство Бангладеш в Москве, откуда он впоследствии вернулся на родину.
Полиция Бангладеш и правозащитные организации подтвердили минимум десять случаев исчезновения граждан страны, которые выехали в Россию якобы для работы. В то же время, по подсчетам Associated Press, около 40 бангладешцев уже погибли, сражаясь на стороне российской армии против Украины.