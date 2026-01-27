logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия бросила на войну десятки граждан Бангладеш: новое расследование АР
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия бросила на войну десятки граждан Бангладеш: новое расследование АР

Россия под видом гражданской работы вербует граждан Бангладеш для участия в войне против Украины, заставляя их подписывать военные контракты по прибытии, говорится в расследовании Associated Press

27 января 2026, 22:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российская Федерация привлекает граждан Бангладеш к участию в войне против Украины, маскируя вербовку под предложения гражданской работы. Об этом говорится в расследовании агентства Associated Press, которое собрало показания пострадавших и данные правоохранительных органов.

Россия бросила на войну десятки граждан Бангладеш: новое расследование АР

Как враньем рф берет людей в армию рф

Один из бангладешцев, Рахман, рассказал журналистам, что искал работу за границей и получил предложение по трудоустройству уборщиком в военном лагере на территории России. Ему обещали зарплату в размере от 1 до 1,5 тысяч долларов в месяц, а также бесплатное проживание.

По прибытии в Москву Рахман и другие иностранцы заставили подписать документы на русском языке, которые, как выяснилось впоследствии, были военными контрактами. За отказ участвовать в боевых действиях новобранцам угрожали продолжительным заключением, а также применяли физическое насилие.

По словам Рахмана, его избивали и заставляли воевать. После ранения ноги мужчине удалось скрыться и обратиться в посольство Бангладеш в Москве, откуда он впоследствии вернулся на родину.

Полиция Бангладеш и правозащитные организации подтвердили минимум десять случаев исчезновения граждан страны, которые выехали в Россию якобы для работы. В то же время, по подсчетам Associated Press, около 40 бангладешцев уже погибли, сражаясь на стороне российской армии против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на временно оккупированной территории Донбасса среди уничтоженных российских военных украинские разведчики идентифицировали гражданина Республики Филиппины Джона Патрика, воевавшего на стороне российской федерации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://babel.ua/news/124573-rozsliduvannya-rosiya-verbuye-gromadyan-bangladeshu-na-viynu-v-ukrajini-pid-viglyadom-civilnoji-roboti
Теги:

Новости

Все новости