На тимчасово окупованій території Донеччини серед знищених російських військових українські розвідники ідентифікували громадянина Республіки Філіппіни Джона Патріка, який воював на боці російської федерації.

Іноземні найманці в армії рф

Іноземець проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії зс рф. Він загинув під час так званого "м’ясного штурму" в районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району.

За даними української розвідки, Патрік, як і більшість іноземних найманців, не мав належної військової підготовки. Його навчання тривало лише близько тижня, після чого чоловіка без зволікань відправили на передову. Російської мови він не знав, а при собі мав лише зброю, боєкомплект та клаптик паперу з номером підрозділу, ім’ям командира і телефоном.

Згідно з інформацією, отриманою з вилучених електронних пристроїв, після поранення філіппінець тривалий час помирав у лісосмузі. Жодної евакуації або медичної допомоги йому не надавали — такі дії для іноземних найманців у зс рф не передбачаються.

Українська розвідка зазначає, що росія системно масштабує практику залучення іноземців та трудових мігрантів до лав своєї армії шляхом обману або тиску. Людям обіцяють тилову службу або роботу, а натомість кидають у штурмові підрозділи без підготовки, часто погрожуючи проблемами з поліцією чи міграційними органами.

У ГУР МО України наголошують: поїздка до росії або будь-яка робота на її території, особливо нелегальна, може закінчитись примусовою мобілізацією та загибеллю на фронті без шансів на виживання.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що м ати військовослужбовця армії РФ Андрія Іванова, 2002 року народження, позивний "Висота", заявила про ймовірні масові злочини в російському підрозділі, до якого був прикомандирований її син. Йдеться про 186-й мотострілецький полк контролю території (в/ч 78985).