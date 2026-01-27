logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія кинула іноземця помирати в лісі: новий доказ злочинної практики рф
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія кинула іноземця помирати в лісі: новий доказ злочинної практики рф

На Донеччині ліквідовано іноземного найманця з Філіппін, якого російська армія обманом відправила у штурм без підготовки та шансів на виживання

27 січня 2026, 18:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На тимчасово окупованій території Донеччини серед знищених російських військових українські розвідники ідентифікували громадянина Республіки Філіппіни Джона Патріка, який воював на боці російської федерації.

Росія кинула іноземця помирати в лісі: новий доказ злочинної практики рф

Іноземні найманці в армії рф

Іноземець проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії зс рф. Він загинув під час так званого "м’ясного штурму" в районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району.

За даними української розвідки, Патрік, як і більшість іноземних найманців, не мав належної військової підготовки. Його навчання тривало лише близько тижня, після чого чоловіка без зволікань відправили на передову. Російської мови він не знав, а при собі мав лише зброю, боєкомплект та клаптик паперу з номером підрозділу, ім’ям командира і телефоном.

Згідно з інформацією, отриманою з вилучених електронних пристроїв, після поранення філіппінець тривалий час помирав у лісосмузі. Жодної евакуації або медичної допомоги йому не надавали — такі дії для іноземних найманців у зс рф не передбачаються.

Українська розвідка зазначає, що росія системно масштабує практику залучення іноземців та трудових мігрантів до лав своєї армії шляхом обману або тиску. Людям обіцяють тилову службу або роботу, а натомість кидають у штурмові підрозділи без підготовки, часто погрожуючи проблемами з поліцією чи міграційними органами.

У ГУР МО України наголошують: поїздка до росії або будь-яка робота на її території, особливо нелегальна, може закінчитись примусовою мобілізацією та загибеллю на фронті без шансів на виживання.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те,  що мати військовослужбовця армії РФ Андрія Іванова, 2002 року народження, позивний "Висота", заявила про ймовірні масові злочини в російському підрозділі, до якого був прикомандирований її син. Йдеться про 186-й мотострілецький полк контролю території (в/ч 78985).



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/7737
Теги:

Новини

Всі новини