На временно оккупированной территории Донбасса среди уничтоженных российских военных украинские разведчики идентифицировали гражданина Республики Филиппины Джона Патрика, воевавшего на стороне российской федерации.

Иностранные наемники в армии рф

Иностранец проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии из России. Он погиб во время так называемого мясного штурма в районе населенного пункта Новоселовка Краматорского района.

По данным украинской разведки, Патрик, как и большинство иностранных наемников, не имел должной военной подготовки. Его обучение длилось лишь около недели, после чего мужчину без промедлений отправили на передовую. Русского языка он не знал, а при себе имел только оружие, боекомплект и клочок бумаги с номером подразделения, именем командира и телефоном.

Согласно информации, полученной из изъятых электронных устройств, после ранения филиппинец долго умирал в лесополосе. Никакой эвакуации или медицинской помощи ему не оказывали — такие действия для иностранных наемников в России не предусматриваются.

Украинская разведка отмечает, что Россия системно масштабирует практику привлечения иностранцев и трудовых мигрантов в ряды своей армии путем обмана или давления. Людям обещают тыловую службу или работу, а бросают в штурмовые подразделения без подготовки, часто угрожая проблемами с полицией или миграционными органами.

В ГУР МО Украины отмечают: поездка в Россию или любая работа на ее территории, особенно нелегальная, может закончиться принудительной мобилизацией и гибелью на фронте без шансов на выживание.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мать военнослужащего армии РФ Андрея Иванова, 2002 года рождения, позывной "Высота", заявила о вероятных массовых преступлениях в российском подразделении, к которому был прикомандирован ее сын. Речь идет о 186-м мотострелковом полке контроля территории (в/ч 78985).