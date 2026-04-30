Вивезли історію: окупанти забрали експонати Бахмутського музею

Російські окупанти продовжують вивозити культурні цінності з тимчасово захоплених територій України. Цього разу йдеться про Бахмутський краєзнавчий музей, звідки вцілілі експонати перевезли до Донецька. Мова про тисячі предметів, серед яких артефакти з багатотисячолітньою історією.

Росіяни вивезли тисячолітні артефакти з Бахмута до Донецька

Як повідомляють "Коментарі", про це пише російський пропагандистський ресурс WarGonzo. За інформацією, озвученою в російських джерелах, окупанти вже вивезли частину музейних фондів і продовжують пошук залишків у зруйнованій будівлі.

Що саме вивезли

До початку повномасштабної війни в музеї зберігалося близько 30 тисяч експонатів. Серед тих, що вдалося знайти і перевезти, – предмети кам’яної доби, старовинні фотографії, документи, книги та кіноплівки.

Окремі артефакти, за заявами окупантів, можуть мати вік 5–6 тисяч років, що робить їх особливо цінними для історії регіону.

Наразі всі знайдені предмети передаються до Донецького краєзнавчого музею.

Що відомо про подальші плани

Російська сторона заявляє, що експонати нібито повернуть до Бахмута після відбудови міста. Водночас такі заяви викликають сумніви, адже подібні випадки вивезення культурних цінностей уже фіксувалися раніше.

Фактично йдеться про переміщення української культурної спадщини з окупованої території, що є чутливим питанням на міжнародному рівні.

Музей, якого більше немає

Будівля Бахмутського краєзнавчого музею має давню історію. Її зводили ще у ХХ столітті, після Другої світової війни відновлювали, а до повномасштабного вторгнення вона перебувала на реконструкції.

Після інтенсивних бойових дій місто зазнало масштабних руйнувань, і музей фактично знищений. Разом із будівлею місто втратило один із ключових осередків культури та історичної пам’яті.

Чому це важливо

Вивезення музейних експонатів – це не лише питання збереження артефактів, а й питання ідентичності та історії. Кожен предмет є частиною культурної спадщини, яка формує уявлення про минуле регіону.

Втрати або переміщення таких цінностей можуть мати довготривалі наслідки для культурної пам’яті країни.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Оріхівському напрямоку російські військові вдаються до маскування під цивільних для проведення диверсійних дій.