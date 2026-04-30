Вывезли историю: оккупанты забрали экспонаты Бахмутского музея

Российские оккупанты продолжают вывозить культурные ценности с временно захваченных территорий Украины. На этот раз речь идет о Бахмутском краеведческом музее, откуда уцелевшие экспонаты перевезли в Донецк. Речь о тысячах предметов, среди которых артефакты с многотысячелетней историей .

Россияне вывезли тысячелетние артефакты из Бахмута в Донецк

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет российский пропагандистский ресурс WarGonzo. По информации, озвученной в российских источниках, оккупанты уже вывезли часть музейных фондов и продолжают поиск остатков в разрушенном здании.

Что именно вывезли

До начала полномасштабной войны в музее хранилось около 30 тысяч экспонатов. Среди тех, что удалось найти и перевезти – предметы каменного века, старинные фотографии, документы, книги и кинопленки.

Отдельные артефакты, по заявлениям кафиров, могут иметь возраст 5–6 тысяч лет , что делает их особенно ценными для истории региона.

Все найденные предметы передаются в Донецкий краеведческий музей.

Что известно о дальнейших планах

Российская сторона заявляет, что экспонаты якобы вернут в Бахмут после восстановления города. В то же время, такие заявления вызывают сомнения, ведь подобные случаи вывоза культурных ценностей уже фиксировались ранее.

Фактически речь идет о перемещении украинского культурного наследия с оккупированной территории , что является чувствительным вопросом на международном уровне.

Музей, которого больше нет

Здание Бахмутского краеведческого музея имеет давнюю историю. Ее строили еще в ХХ веке, после Второй мировой войны восстанавливали, а до полномасштабного вторжения она находилась на реконструкции.

После интенсивных боевых действий город претерпел масштабные разрушения, и музей фактически уничтожен. Вместе со зданием город потерял один из ключевых центров культуры и исторической памяти .

Почему это важно

Вывоз музейных экспонатов – это не только вопрос сохранения артефактов, но и вопрос идентичности и истории. Каждый предмет является частью культурного наследия, формирующего представление о прошлом региона.

Потери или перемещение таких ценностей могут иметь длительные последствия для культурной памяти страны .

