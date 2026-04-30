Війна з Росією В якому місті можна зустріти солдатів рф, які маскуються під цивільних
В якому місті можна зустріти солдатів рф, які маскуються під цивільних

Українська розвідка зафіксувала, що російські військові на Запорізькому напрямку маскуються під цивільних для виконання бойових завдань

30 квітня 2026, 19:09
Ткачова Марія

На Оріхівському напрямоку російські військові вдаються до маскування під цивільних для проведення диверсійних дій.

Російські військові ховаються під цивільним одягом

Про це повідомили в ГУР МО України, оприлюднивши нове перехоплення розмов окупантів.

Згідно з оприлюдненими даними, військовослужбовці 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ отримують вказівки пересуватися у цивільному одязі, щоб уникнути ураження з боку Сил оборони України.

В одному з перехоплень окупант прямо наказує: “Можете выдвигаться, вы ж по гражданке”, радячи при цьому стежити за повітряною обстановкою.

У розвідці наголошують, що використання цивільного одягу для маскування комбатантів є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, адже створює додаткові ризики для мирного населення.

Також у ГУР нагадали, що російські військові можуть уникнути участі у воєнних злочинах, скориставшись механізмами добровільної здачі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що навколо штурмових підрозділів, зокрема 425-го "Скеля" та 225-ї окремої штурмової бригади, тривалий час існує багато суперечливих оцінок — від розповідей про надзвичайну ефективність до звинувачень у порушеннях прав військовослужбовців.
Втім, як зазначає радниця військового омбудсмена, реальна ситуація значно складніша і потребує аналізу не лише кількості скарг, а й реакції командування на них. За її словами, обидва підрозділи демонструють готовність до діалогу та швидкого реагування. Зокрема, у 425-му підрозділі зафіксовано випадок, коли військовослужбовець, який мав законне право на звільнення, отримав відповідний наказ уже приблизно за 40 хвилин після звернення.



Джерело: https://t.me/DIUkraine/8303
