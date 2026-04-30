В якому місті можна зустріти солдатів рф, які маскуються під цивільних

На Оріхівському напрямоку російські військові вдаються до маскування під цивільних для проведення диверсійних дій.

Російські військові ховаються під цивільним одягом

Про це повідомили в ГУР МО України, оприлюднивши нове перехоплення розмов окупантів.

Згідно з оприлюдненими даними, військовослужбовці 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ отримують вказівки пересуватися у цивільному одязі, щоб уникнути ураження з боку Сил оборони України.

В одному з перехоплень окупант прямо наказує: “Можете выдвигаться, вы ж по гражданке”, радячи при цьому стежити за повітряною обстановкою.

У розвідці наголошують, що використання цивільного одягу для маскування комбатантів є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, адже створює додаткові ризики для мирного населення.

Також у ГУР нагадали, що російські військові можуть уникнути участі у воєнних злочинах, скориставшись механізмами добровільної здачі.

