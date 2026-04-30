В каком городе можно встретить солдат РФ, которые маскируются под гражданских

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На Ореховском направлении русские военные прибегают к маскировке под гражданскими для проведения диверсионных действий.
Российские военные прячутся под гражданской одеждой
Об этом сообщили в ГУР МО Украины, обнародовав новый перехват разговоров окупантов.
Согласно обнародованным данным, военнослужащие 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ получают указания передвигаться в гражданской одежде во избежание поражения со стороны Сил обороны Украины.
В одном из перехватов оккупант прямо приказывает: "Можете выдвигаться, вы же по гражданке", советуя при этом следить за воздушной обстановкой.
В разведке подчеркивают, что использование гражданской одежды для маскировки комбатантов является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, поскольку создает дополнительные риски для мирного населения.
Также в ГУР напомнили, что российские военные могут избежать участия в военных преступлениях, воспользовавшись механизмами добровольной сдачи.