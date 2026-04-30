В каком городе можно встретить солдат РФ, которые маскируются под гражданских

На Ореховском направлении русские военные прибегают к маскировке под гражданскими для проведения диверсионных действий.

Российские военные прячутся под гражданской одеждой

Об этом сообщили в ГУР МО Украины, обнародовав новый перехват разговоров окупантов.

Согласно обнародованным данным, военнослужащие 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ получают указания передвигаться в гражданской одежде во избежание поражения со стороны Сил обороны Украины.

В одном из перехватов оккупант прямо приказывает: "Можете выдвигаться, вы же по гражданке", советуя при этом следить за воздушной обстановкой.

В разведке подчеркивают, что использование гражданской одежды для маскировки комбатантов является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, поскольку создает дополнительные риски для мирного населения.

Также в ГУР напомнили, что российские военные могут избежать участия в военных преступлениях, воспользовавшись механизмами добровольной сдачи.

