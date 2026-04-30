Война с Россией В каком городе можно встретить солдат РФ, которые маскируются под гражданских
В каком городе можно встретить солдат РФ, которые маскируются под гражданских

Украинская разведка зафиксировала, что российские военные в Запорожском направлении маскируются под гражданских для выполнения боевых задач

30 апреля 2026, 19:09
Ткачова Марія

На Ореховском направлении русские военные прибегают к маскировке под гражданскими для проведения диверсионных действий.

Российские военные прячутся под гражданской одеждой

Об этом сообщили в ГУР МО Украины, обнародовав новый перехват разговоров окупантов.

Согласно обнародованным данным, военнослужащие 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ получают указания передвигаться в гражданской одежде во избежание поражения со стороны Сил обороны Украины.

В одном из перехватов оккупант прямо приказывает: "Можете выдвигаться, вы же по гражданке", советуя при этом следить за воздушной обстановкой.

В разведке подчеркивают, что использование гражданской одежды для маскировки комбатантов является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, поскольку создает дополнительные риски для мирного населения.

Также в ГУР напомнили, что российские военные могут избежать участия в военных преступлениях, воспользовавшись механизмами добровольной сдачи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что вокруг штурмовых подразделений, в частности 425-го "Скала" и 225-й отдельной штурмовой бригады, длительное время существует много противоречивых оценок — от рассказов о чрезвычайной эффективности до обвинений в нарушениях прав военнослужащих.
Впрочем, как отмечает советница военного омбудсмена, реальная ситуация значительно сложнее и требует анализа не только количества жалоб, но и командования на них. По ее словам, оба подразделения демонстрируют готовность к диалогу и быстрому реагированию. В частности, в 425-м подразделении зафиксирован случай, когда военнослужащий, имевший законное право на увольнение, получил соответствующий приказ уже примерно через 40 минут после обращения.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/8303
