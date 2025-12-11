logo_ukra

BTC/USD

90624

ETH/USD

3198.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Виверт РФ не пройшов: яку вимогу Кремля щодо війни в Україні відхилили в ООН
commentss НОВИНИ Всі новини

Виверт РФ не пройшов: яку вимогу Кремля щодо війни в Україні відхилили в ООН

РФ хотіла прибрати згадки про удари по ЧАЕС

11 грудня 2025, 15:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністерство закордонних справ України вітало ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції, яку ініціювала Україна щодо посилення міжнародного співробітництва для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС.

Виверт РФ не пройшов: яку вимогу Кремля щодо війни в Україні відхилили в ООН

Удари РФ по ЧАЕС. Фото: з відкритих джерел

У документі акцентується на приналежності Чорнобильської АЕС саме Україні та встановлюється коректна українська транслітерація всього чорнобильського досьє у структурі ООН.

Офіційний Київ наголошує, що ухвалення документа є важливим кроком у відновленні історичної справедливості та у визнанні загроз глобальній ядерній безпеці, які створює Росія як держава-агресор.

Окремо у відомстві зазначили, що Росія намагалася уникнути відповідальності за свої дії на ЧАЕС та проштовхнути у Генасамблеї альтернативний документ. Проект, внесений її союзником, Республікою Білорусь, не містив жодної згадки про атаки РФ на об'єкти Чорнобильської станції.

"Намагаючись уникнути відповідальності за свої злочини, Російська Федерація спробувала домогтися прийняття альтернативного документа без згадки про удари по ЧАЕС. Вдячні державам-членам ООН, які продемонстрували принципову позицію та відхилили білоруський проект", — заявили в МЗС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію щодо розширення міжнародного співробітництва та зниження наслідків Чорнобильської катастрофи, проте голосування обернулося несподіванкою. Документ, ініційований Україною, підтримали 97 країн, але США опинилися серед тих, хто проголосував проти, ставши в один ряд із Росією, Білоруссю, Китаєм, Північною Кореєю, Нікарагуа та Нігером. Ще 39 держав утрималися.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини