Виверт РФ не пройшов: яку вимогу Кремля щодо війни в Україні відхилили в ООН

Міністерство закордонних справ України вітало ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції, яку ініціювала Україна щодо посилення міжнародного співробітництва для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС.

У документі акцентується на приналежності Чорнобильської АЕС саме Україні та встановлюється коректна українська транслітерація всього чорнобильського досьє у структурі ООН.

Офіційний Київ наголошує, що ухвалення документа є важливим кроком у відновленні історичної справедливості та у визнанні загроз глобальній ядерній безпеці, які створює Росія як держава-агресор.

Окремо у відомстві зазначили, що Росія намагалася уникнути відповідальності за свої дії на ЧАЕС та проштовхнути у Генасамблеї альтернативний документ. Проект, внесений її союзником, Республікою Білорусь, не містив жодної згадки про атаки РФ на об'єкти Чорнобильської станції.

"Намагаючись уникнути відповідальності за свої злочини, Російська Федерація спробувала домогтися прийняття альтернативного документа без згадки про удари по ЧАЕС. Вдячні державам-членам ООН, які продемонстрували принципову позицію та відхилили білоруський проект", — заявили в МЗС.

