Такого мир точно не ожидал: США в ООН выступили на стороне России

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о расширении международного сотрудничества и снижении последствий Чернобыльской катастрофы, однако голосование обернулось неожиданностью. Документ, инициированный Украиной, поддержали 97 стран, но США оказались среди тех, кто проголосовал против, встав в один ряд с Россией, Беларусью, Китаем, Северной Кореей, Никарагуа и Нигером. Еще 39 государств воздержались.

Генассамблея ООН. Фото: из открытых источников

Резолюция подчеркивает длительные последствия аварии на ЧАЭС и необходимость постоянной поддержки пострадавших регионов. Отдельно выражена обеспокоенность повреждением нового конфайнмента после атаки российского дрона 14 февраля 2025 года, что поставило под угрозу многолетние усилия международного сообщества по защите объекта.

Документ также закрепляет использование украинской транслитерации Chornobyl в материалах ООН, включая официальное название Международного дня памяти 26 апреля. Кроме того, Генассамблея назначила специальное заседание на 24 апреля 2026 года в связи с 40-й годовщиной трагедии.

Представительница США пояснила, что Вашингтон выступил против не из-за изменений в отношении ядерной безопасности Украины, а из-за упоминания Повестки дня до 2030 года. По ее словам, эти положения "продвигают программу мягкого глобального управления, несовместимую с национальным суверенитетом США". Она подчеркнула, что США продолжат поддерживать международные инициативы по ядерной безопасности и предотвращению инцидентов на украинских АЭС.

Постпред Украины при ООН осудил попытки Беларуси представить альтернативный текст, назвав их циничными на фоне предоставления ею территории для российского вторжения, включая захват ЧАЭС в первые дни войны. Он также подчеркнул важность отказа от советской транслитерации Chernobyl как части империалистического наследия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине: с каким требованием мир обратился к России.



