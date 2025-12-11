Такого світ точно не очікував: США в ООН виступили на боці Росії

Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію щодо розширення міжнародного співробітництва та зниження наслідків Чорнобильської катастрофи, проте голосування обернулося несподіванкою. Документ, ініційований Україною, підтримали 97 країн, але США опинилися серед тих, хто проголосував проти, ставши в один ряд із Росією, Білоруссю, Китаєм, Північною Кореєю, Нікарагуа та Нігером. Ще 39 держав утрималися.

Генасамблея ООН. Фото: з відкритих джерел

Резолюція наголошує на тривалих наслідках аварії на ЧАЕС та необхідності постійної підтримки постраждалих регіонів. Окремо висловлено стурбованість пошкодженням нового конфайнменту після атаки російського дрона 14 лютого 2025 року, що поставило під загрозу багаторічні зусилля міжнародної спільноти із захисту об'єкта.

Документ також закріплює використання української транслітерації Chornobyl у матеріалах ООН, включаючи офіційну назву Міжнародного дня пам'яті 26 квітня. Крім того, Генасамблея призначила спеціальне засідання на 24 квітня 2026 року у зв'язку з 40-ми роковинами трагедії.

Представниця США пояснила, що Вашингтон виступив проти не через зміни щодо ядерної безпеки України, а через згадування Порядку денного до 2030 року. За її словами, ці положення просувають програму м'якого глобального управління, несумісну з національним суверенітетом США. Вона наголосила, що США продовжать підтримувати міжнародні ініціативи з ядерної безпеки та запобігання інцидентам на українських АЕС.

Постпред України при ООН засудив спроби Білорусі подати альтернативний текст, назвавши їх цинічними на тлі надання нею території для російського вторгнення, включаючи захоплення ЧАЕС у перші дні війни. Він також наголосив на важливості відмови від радянської транслітерації Chernobyl як частини імперіалістичної спадщини.

