Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине: с каким требованием мир обратился к России
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине: с каким требованием мир обратился к России

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России немедленно вернуть украинских детей

4 декабря 2025, 07:01
Автор:
Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию немедленно вернуть всех незаконно депортированных украинских детей. Соответствующая резолюция была принята большинством голосов: документ поддержали 91 государство, 12 стран, включая Россию, Беларусь, Иран, Кубу и Никарагуа, выступили против, еще 57 – воздержались. Среди воздержавшихся – Китай, Индия, Бразилия, Армения, Казахстан и другие.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине: с каким требованием мир обратился к России

Генасамблея ООН. Фото: из открытых источников

Резолюция требует от РФ обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение всех украинских детей, которых незаконно вывезли или депортировали с оккупированных территорий. Кроме того, документ призывает Москву прекратить любые дальнейшие случаи принудительного перемещения, разлучения детей с семьями, изменения их личного статуса, в частности через навязанное гражданство, усыновление или помещение в приемные семьи. Отдельно отмечается недопустимость идеологической обработки и индоктринации украинских детей.

Представляя документ, заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца подчеркнула, что речь идет не о политике, а о гуманности и моральном долге мирового сообщества. По ее словам, война сделала детей одной из самых уязвимых мишеней российской агрессии: их убивают, калечат и пытаются лишить идентичности. На оккупированных территориях украинским детям запрещают язык, литературу и историю, навязывая им пропагандистские нарративы и вовлекая в так называемые "детские армии".

По данным МИД, Россия вывезла не менее 20 тысяч украинских детей, и лишь 1850 удалось вернуть домой.

Президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок напомнила, что депортация детей является грубым нарушением международного гуманитарного права. Она подчеркнула, что ГА ООН действует последовательно в условиях блокирования решений Совбезом из-за позиции России. По ее словам, эта резолюция — шаг к справедливому миру и защите самых уязвимых — украинских детей.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто может стать генсеком ООН после Антониу Гутерриша: Аргентина выдвинула своего кандидата.




Источник: https://webtv.un.org/en/asset/k1l/k1lrdrr1s8
