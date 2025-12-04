Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо України: з якою вимогою світ звернувся до Росії

Як повідомляє портал "Коментарі", Генеральна Асамблея ООН закликала Росію негайно повернути всіх незаконно депортованих українських дітей. Відповідну резолюцію було прийнято більшістю голосів: документ підтримали 91 держава, 12 країн, включаючи Росію, Білорусь, Іран, Кубу та Нікарагуа, виступили проти, ще 57 – утрималися. Серед тих, що утрималися – Китай, Індія, Бразилія, Вірменія, Казахстан та інші.

Генассамблея ООН. Фото: з відкритих джерел

Резолюція вимагає від РФ забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення всіх українських дітей, яких незаконно вивезли чи депортували з окупованих територій. Крім того, документ закликає Москву припинити будь-які подальші випадки примусового переміщення, розлучення дітей із сім'ями, зміни їхнього особистого статусу, зокрема через нав'язане громадянство, усиновлення чи приміщення у прийомні сім'ї. Окремо наголошується на неприпустимості ідеологічної обробки та індоктринації українських дітей.

Представляючи документ, заступник міністра закордонних справ України Мар'яна Беца наголосила, що йдеться не про політику, а про гуманність та моральний обов'язок світової спільноти. За її словами, війна зробила дітей однією з найуразливіших мішеней російської агресії: їх вбивають, калічать і намагаються позбавити ідентичності. На окупованих територіях українським дітям забороняють мову, літературу та історію, нав'язуючи їм пропагандистські наративи та залучаючи до так званих "дитячих армій".

За даними МЗС, Росія вивезла щонайменше 20 тисяч українських дітей, і лише 1850 вдалося повернути додому.

Президент Генасамблеї ООН Анналена Бербок нагадала, що депортація дітей є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Вона наголосила, що ГА ООН діє послідовно в умовах блокування рішень Радбезом через позицію Росії. За її словами, ця резолюція — крок до справедливого світу та захисту найуразливіших українських дітей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — хто може стати генсеком ООН після Антоніу Гутерріша: Аргентина висунула свого кандидата.



