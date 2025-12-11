Уловка РФ не прошла: какое требование Кремля по войне в Украине отклонили в ООН

Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, которую инициировала Украина, по усилению международного сотрудничества для преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Удары РФ по ЧАЭС. Фото: из открытых источников

В документе акцентируется на принадлежности Чернобыльской АЭС именно Украине и устанавливается корректная украинская транслитерация всего чернобыльского досье в структуре ООН.

Официальный Киев подчеркивает, что принятие документа является важным шагом в восстановлении исторической справедливости и в признании угроз глобальной ядерной безопасности, которые создает Россия как государство-агрессор.

Отдельно в ведомстве отметили, что Россия пыталась избежать ответственности за свои действия на ЧАЭС и протолкнуть в Генассамблее альтернативный документ. Проект, внесенный ее союзником, Республикой Беларусь, не содержал ни одного упоминания об атаках РФ на объекты Чернобыльской станции.

"Пытаясь избежать ответственности за свои преступления, Российская Федерация попыталась добиться принятия альтернативного документа без упоминания об ударах по ЧАЭС. Благодарны государствам-членам ООН, которые продемонстрировали принципиальную позицию и отклонили белорусский проект", — заявили в МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о расширении международного сотрудничества и снижении последствий Чернобыльской катастрофы, однако голосование обернулось неожиданностью. Документ, инициированный Украиной, поддержали 97 стран, но США оказались среди тех, кто проголосовал против, встав в один ряд с Россией, Беларусью, Китаем, Северной Кореей, Никарагуа и Нигером. Еще 39 государств воздержались.



