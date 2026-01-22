Президент США Дональд Трамп розглядає можливість створення зони вільної торгівлі з Україною. Про це спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив під час Українського сніданку в Українському домі в Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука.

Віткофф заявив про плани Трампа щодо України

"Президент говорив про безмитну зону з України, яка, на мою думку, змінила б правила гри. Ви побачите, як промисловість масштабно зайде в цю сферу. Уявіть, ви випереджаєте конкурентів, бо не платите мита, відправляючи товари до США", – наголосив американський політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Генсек НАТО Марк Рютте на економічному форумі в Давосі застеріг союзників від послаблення уваги до України в той час, як Росія посилює атаки на енергетичну інфраструктуру на тлі сильних морозів.

Він наголосив, що, попри мирний процес і виділення кредиту €90 млрд, українці досі не мають достатньо перехоплювачів та американського спорядження для свого захисту. Рютте зазначив, що росіяни продовжують посилювати свій наступ в Україні, попри приголомшливі втрати:

"Так, це правда: росіяни втратили в грудні 1000 людей загиблими. Не серйозно поранених, а загиблих щодня. Це понад 30 000 в грудні. У 1980-х роках в Афганістані радянська армія втратила 20 000 за 10 років. Тепер вони втрачають 30 000 за один місяць. Але вони все ще продовжують атакувати".