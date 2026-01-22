Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания зоны свободной торговли с Украиной. Об этом спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил во время Украинского завтрака в Украинском доме в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука.

Уиткофф заявил о планах Трампа по Украине

"Президент говорил о беспошлинной зоне из Украины, которая, по моему мнению, изменила бы правила игры. Вы увидите, как промышленность масштабно войдет в эту сферу. Представьте, вы опережаете конкурентов, потому что не платите пошлины, отправляя товары в США", – подчеркнул американский политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе предостерег союзников от ослабления внимания к Украине, в то время как Россия усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру на фоне сильных морозов.

Он подчеркнул, что, несмотря на мирный процесс и выделение кредита €90 млрд, у украинцев до сих пор нет достаточно перехватчиков и американского снаряжения для своей защиты. Рютте отметил, что россияне продолжают усиливать свое наступление в Украине, несмотря на потрясающие потери:

"Да, это правда: россияне потеряли в декабре 1000 человек погибшими. Не серьезно раненых, а погибших каждый день. Это более 30 тысяч в декабре. В 1980-х годах в Афганистане советская армия потеряла 20 тысяч за 10 лет. Теперь они теряют 30 тысяч за один месяц. Но они все еще продолжают атаковать.