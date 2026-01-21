Генсек НАТО Марк Рютте на економічному форумі в Давосі застеріг союзників від послаблення уваги до України в той час, як Росія посилює атаки на енергетичну інфраструктуру на тлі сильних морозів.

Генсек НАТО порівняв війну в Україні з Афганською та назвав втрати РФ

Він наголосив, що, попри мирний процес і виділення кредиту €90 млрд, українці досі не мають достатньо перехоплювачів та американського спорядження для свого захисту.

Рютте зазначив, що росіяни продовжують посилювати свій наступ в Україні, попри приголомшливі втрати:

"Так, це правда: росіяни втратили в грудні 1000 людей загиблими. Не серйозно поранених, а загиблих щодня. Це понад 30 000 в грудні. У 1980-х роках в Афганістані радянська армія втратила 20 000 за 10 років. Тепер вони втрачають 30 000 за один місяць. Але вони все ще продовжують атакувати".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що однією зі стратегічних цілей України у війні є завдання країні-агресору до 50 тисяч втрат на місяць, щоб зробити війну для неї непосильною. Таку думку під час спілкування з журналістами висловив міністр оборони України Михайло Федоров.

Глава Міноборони наголосив, що президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці. Зробити ціну війни для росії такою, яку вона не зможе потягнути. Тим самим примусити до миру силою. За словами Федорова, дипломатія має власний напрям роботи, однак паралельно держава повинна досягати результатів у військовій сфері. Він повідомив, що для цього визначили кілька ключових етапів, першим із яких є перебудова управління.