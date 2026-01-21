logo

Война с Россией Генсек НАТО сравнил войну в Украине с Афганской и назвал потери РФ
Генсек НАТО сравнил войну в Украине с Афганской и назвал потери РФ

Рютте заявил, что Россия ежемесячно в войне с Украиной теряет более 30 тысяч человек

21 января 2026, 18:06
Автор:
Недилько Ксения

Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе предостерег союзников от ослабления внимания к Украине, в то время как Россия усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру на фоне сильных морозов.

Генсек НАТО сравнил войну в Украине с Афганской и назвал потери РФ

Он подчеркнул, что, несмотря на мирный процесс и выделение кредита €90 млрд, у украинцев до сих пор нет достаточно перехватчиков и американского снаряжения для своей защиты.

Рютте отметил, что россияне продолжают усиливать свое наступление в Украине, несмотря на потрясающие потери:

"Да, это правда: россияне потеряли в декабре 1000 человек погибшими. Не серьезно раненых, а погибших каждый день. Это более 30 тысяч в декабре. В 1980-х годах в Афганистане советская армия потеряла 20 тысяч за 10 лет. Теперь они теряют 30 тысяч за один месяц. Но они все еще продолжают атаковать".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что одной из стратегических целей Украины в войне является задача стране-агрессору до 50 тысяч потерь в месяц, чтобы сделать войну для нее непосильной. Такое мнение высказал министр обороны Украины Михаил Федоров.

Глава Минобороны подчеркнул, что президент поставил четкую задачу: построить систему, способную остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. Сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть. Тем самым принудить к миру силой. По словам Федорова, дипломатия имеет собственное направление работы, однако параллельно государство должно добиваться результатов в военной сфере. Он сообщил, что для этого определили несколько ключевых этапов, первым из которых является перестройка управления.



