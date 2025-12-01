logo_ukra

BTC/USD

86305

ETH/USD

2800.22

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Віткофф прямує до Росії: у Білому домі заявили про оптимізм
commentss НОВИНИ Всі новини

Віткофф прямує до Росії: у Білому домі заявили про оптимізм

У Білому домі заявили про оптимізм стосовно доопрацьованого мирного плану для завершення війни РФ проти України

1 грудня 2025, 23:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Вашингтон оптимістично налаштований стосовно мирного плану для завершення російської війни проти України, який було суттєво доопрацьовано. 

Віткофф прямує до Росії: у Білому домі заявили про оптимізм

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Фото: з відкритих джерел

Про це на черговому брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

"Адміністрація налаштована дуже оптимістично", — сказала вона.

За словами Лівітт, команда президента США Дональда Трампа докладає величезних зусиль для встановлення миру в Україні. Речниця зазначила, що напередодні відбулися "дуже хороші" переговори з українцями у Флориді.

"Зараз, зрозуміло, спецпосланець Віткофф прямує до Росії. Це свого роду човникова дипломатія, яку демонструє ця адміністрація, коли ми однаково активно розмовляємо з обома сторонами. Ми виклали свої пропозиції на папері, і ці пункти були серйозно доопрацьовані", — заявила речниця.

Водночас Лівітт відмовилась розкривати деталі оновленого плану, щоб дозволити "переговірникам вести переговори".

"Загалом же ми справді почуваємося впевнено і сподіваємося, що ця війна нарешті зможе завершитися", — додала речниця Білого дому.

Як повідомляв портал "Коментарі", американські та українські посадовці позитивно оцінили зустріч у Флориді, назвавши її конструктивною, проте обидві сторони утрималися від публікації деталей щодо можливих домовленостей. За даними західних ЗМІ, немає жодних свідчень того, що вдалося просунутися в обговоренні найскладніших пунктів, від яких залежить перспектива завершення війни.

Зокрема, ключовим нерозв’язаним питанням залишається територіальна вимога Росії — отримати контроль над частиною Донбасу, яка досі перебуває під українським контролем. Москва не готова говорити про будь-яку форму припинення вогню без поступок на цих землях, у той час як Київ категорично відмовляється передавати свої території.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/live/QwgDZhS289M
Теги:

Новини

Всі новини