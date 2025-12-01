Віткофф прямує до Росії: у Білому домі заявили про оптимізм

Вашингтон оптимістично налаштований стосовно мирного плану для завершення російської війни проти України, який було суттєво доопрацьовано.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Фото: з відкритих джерел

Про це на черговому брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

"Адміністрація налаштована дуже оптимістично", — сказала вона.

За словами Лівітт, команда президента США Дональда Трампа докладає величезних зусиль для встановлення миру в Україні. Речниця зазначила, що напередодні відбулися "дуже хороші" переговори з українцями у Флориді.

"Зараз, зрозуміло, спецпосланець Віткофф прямує до Росії. Це свого роду човникова дипломатія, яку демонструє ця адміністрація, коли ми однаково активно розмовляємо з обома сторонами. Ми виклали свої пропозиції на папері, і ці пункти були серйозно доопрацьовані", — заявила речниця.

Водночас Лівітт відмовилась розкривати деталі оновленого плану, щоб дозволити "переговірникам вести переговори".

"Загалом же ми справді почуваємося впевнено і сподіваємося, що ця війна нарешті зможе завершитися", — додала речниця Білого дому.

Як повідомляв портал "Коментарі", американські та українські посадовці позитивно оцінили зустріч у Флориді, назвавши її конструктивною, проте обидві сторони утрималися від публікації деталей щодо можливих домовленостей. За даними західних ЗМІ, немає жодних свідчень того, що вдалося просунутися в обговоренні найскладніших пунктів, від яких залежить перспектива завершення війни.

Зокрема, ключовим нерозв’язаним питанням залишається територіальна вимога Росії — отримати контроль над частиною Донбасу, яка досі перебуває під українським контролем. Москва не готова говорити про будь-яку форму припинення вогню без поступок на цих землях, у той час як Київ категорично відмовляється передавати свої території.