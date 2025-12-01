Москва хоче більше територій: що каже Київ

Американські та українські посадовці позитивно оцінили вчорашню зустріч у Флориді, назвавши її конструктивною, проте обидві сторони утрималися від публікації деталей щодо можливих домовленостей. Як повідомляє ABC News, немає жодних свідчень того, що вдалося просунутися в обговоренні найскладніших пунктів, від яких залежить перспектива завершення війни.

Україна проти умов Кремля

За інформацією джерела видання, ключовим нерозв’язаним питанням залишається територіальна вимога Росії — отримати контроль над частиною Донбасу, яка досі перебуває під українським контролем. Москва не готова говорити про будь-яку форму припинення вогню без поступок на цих землях, у той час як Київ категорично відмовляється передавати свої території.

Таким чином, незважаючи на обмін дипломатичними оцінками, реальних ознак прогресу у напрямку мирних домовленостей поки що немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії сотні власників автомобілів Porsche повідомили про повну блокування своїх машин. За даними Shot, автомобілі фактично "перетворилися на цеглу": двигуни не запускаються, а машини не реагують через відсутність зв’язку зі штатною супутниковою системою.

Скарги надходять із Москви, Краснодара та інших міст. Частині водіїв вдалося тимчасово розв’язати проблему, від’єднавши акумулятор приблизно на десять годин, однак для багатьох це не допомогло — довелося викликати евакуатори. У дилерському центрі "Рольф" для РБК підтвердили, що проблема масова: різке зростання звернень від власників Porsche почалося 28 листопада. За словами директорки з сервісу Юлії Трушкової, супутникова система перестала виходити на зв’язок "на всіх моделях і для всіх типів двигунів".

